شهداء بقصف جديد لجيش الاحتلال على منطقة تل السلطان برفح

عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء لقصف منطقة تل السلطان غربي رفح جنوبي قطاع غزة بشكل مكثف بعد يوم من ارتكابه مجزرة ضد النازحين بمخيم قرب المنطقة.

واستهدف القصف المدفعي منازل وجزءا من مبنى المستشفى الإندونيسي، وقال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية سابقة استهدفت منزلا شمالي مدينة رفح مما أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين، وقد نقلت جثامين الشهداء وعدد من المصابين إلى عيادة تل السلطان في رفح.

وفي الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة بوجود مصابين في اشتباكات بمحيط دوار زعرب غربي مدينة رفح إثر محاولة آليات إسرائيلية التوغل في المنطقة، وقال إن سيارات الإسعاف تواجه صعوبات في الوصول إلى منازل تعرضت لقصف إسرائيلي في المنطقة الغربية لرفح.

وأفاد المراسل أن قصفا مدفعيا استهدف الطابق العلوي في المستشفى الإندونيسي، مشيرا إلى وجود طواقم طبية ومرضى محاصرين بفعل القصف المكثف داخل عيادة تل السلطان والمستشفى.

أحزمة نارية

ويوم أمس الاثنين، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الاحتلال شن عمليات نسف بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة رفح.

وأضافت أن طيران الاحتلال نسف منازل وسط مدينة رفح، واستهدف بالأحزمة النارية حيّ التنور وخربة العدس شرق المدينة.

وفي تحديث بشأن حصيلة ضحايا مجزرة الخيام في رفح، التي نفذها الاحتلال ليل أمس الأحد، قالت الوزارة إنها بلغت 45 شهيدا، منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، و249 جريحا.

مخيم النصيرات

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أعلن عن استشهاد 3 عناصر من الشرطة الفلسطينية، وقالت وزارة الداخلية في القطاع إن أحد الشهداء الثلاثة الذين قضوا بغارة إسرائيلية كان ضابطا.

وأضافت الوزارة أن جيش الاحتلال استهدفهم خلال قيامهم بواجبهم في مساندة المواطنين بمخيم النصيرات.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 36 ألفا و50 شهيدا و81 ألفا و26 جريحا، فيما يُقدر عدد المفقودين بـ10 آلاف.

وقالت الوزارة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و383 مصابا.