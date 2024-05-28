روسيا: نقترب من إقامة علاقات كاملة مع حكومة طالبان

قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الثلاثاء، إن بلاده تقترب من إقامة علاقات كاملة مع حركة طالبان في أفعانستان.

وأوضح ميدفيديف، في حديث صحفي، أن موسكو كانت تعتبر حركة طالبان "إرهابية" في بداية القرن الحادي والعشرين، غير أن "الوضع مختلف الآن، طالبان عادت إلى السلطة ونحن قريبون جدا من إقامة علاقات كاملة معهم"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أن الإدارة الأفغانية تحاول الحفاظ على حوار بنّاء مع روسيا، لافتا إلى أن "موسكو سترى مدى إخلاصهم في القيام بذلك".

وأمس الاثنين، أفاد زامير كابولوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، بأن وزارتي العدل والخارجية الروسيتين اقترحتا على الكرملين رفع حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في البلاد.

كما نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله "اتخذت كازاخستان مؤخرا قرارا، وسنتخذه أيضا، ويهدف إلى شطب طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية"، في روسيا.

وسبق أن دعت روسيا ممثلين عن حركة طالبان للمشاركة في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ شمال غربي البلاد، وهو اجتماع سنوي كبير للأعمال في روسيا، سيعقد في مطلع يونيو/حزيران المقبل.

ومنذ عودة طالبان للسلطة في أغسطس/آب 2021 مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة من أفغانستان، تتحدث تقارير عن تأسيس روسيا لعلاقات مع طالبان على الرغم من أن الحركة لا تزال محظورة رسميا في البلاد.