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خروج مستشفى الكويت التخصصي عن الخدمة يعمق الجراح في رفح

استهداف محيط بوابة مستشفى الكويت التخصصي في رفح واستشهاد اثنسن من طواقمه
استهداف محيط بوابة مستشفى الكويت التخصصي في رفح واستشهاد اثنين من طواقمه (مواقع التواصل)
28/5/2024

نشر الصحفي الفلسطيني عبد الله العطار مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى بعد قصف محيط بوابة مستشفى الكويت التخصصي في رفح، مما نجم عنه استشهاد اثنين من طواقمه، وإصابة مواطن.

وأعلنت إدارة مستشفى الكويت التخصصي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة خروجه عن الخدمة جراء تكرار استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي أجواء حزينة وثقتها عدسة نشطاء غزيين، كانوا في المستشفى، ودع الطاقم الطبي اثنين من زملائهم استشهدا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط بوابة المستشفى.

المشاهد أثارت غضب واستياء رواد منصات التواصل الاجتماعي على المستويين العربي والعالمي، خاصة مع إعلان خروج المستشفى الكويتي التخصصي عن الخدمة في هذا الوقت التي تشهد فيه مدينة رفح قصفا مكثفا ومتواصلا من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

"إسرائيل صبت كل غضبها على المدنيين الأبرياء" هكذا علق نشطاء التواصل على المشاهد المتداولة لمحيط بوابة مستشفى الكويت التخصصي بعد استهدافه وقتل اثنين من طواقمه.

وأكد مدير مستشفى الكويت التخصصي برفح الدكتور صهيب الهمص خروج المستشفى عن الخدمة، ونقل الطواقم الطبية العاملة فيه إلى المستشفى الميداني الذي يجري تجهيزه في منطقة المواصي، وهذا على خلفية الاستهداف الذي أصاب المستشفى أمس الاثنين.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء فلسطينيون بدء نزوح عدد كبير من العائلات الفلسطينية من منطقة تل السلطان في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، خوفا من قذائف الاحتلال الإسرائيلي.

في اليوم الـ235 من الحرب الإسرائيلية على غزة، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف منطقة تل السلطان غربي رفح بشكل مكثف، بعد يوم من "مجزرة الخيام" التي ارتكبتها في المنطقة نفسها، كما قصفت مناطق أخرى بشمال القطاع ووسطه.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي