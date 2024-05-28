خروج مستشفى الكويت التخصصي عن الخدمة يعمق الجراح في رفح

نشر الصحفي الفلسطيني عبد الله العطار مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى بعد قصف محيط بوابة مستشفى الكويت التخصصي في رفح، مما نجم عنه استشهاد اثنين من طواقمه، وإصابة مواطن.

وأعلنت إدارة مستشفى الكويت التخصصي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة خروجه عن الخدمة جراء تكرار استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي أجواء حزينة وثقتها عدسة نشطاء غزيين، كانوا في المستشفى، ودع الطاقم الطبي اثنين من زملائهم استشهدا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط بوابة المستشفى.

المشاهد أثارت غضب واستياء رواد منصات التواصل الاجتماعي على المستويين العربي والعالمي، خاصة مع إعلان خروج المستشفى الكويتي التخصصي عن الخدمة في هذا الوقت التي تشهد فيه مدينة رفح قصفا مكثفا ومتواصلا من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إنّ الذِي يُراق دمٌ وليسَ مَاء،

وإنّ الذِي يُقطع أطرافٌ لا أغصان،

فمَن ألِف المشهَد خَان،

ومن اعتَادَ المشهدَ فقد خذل . pic.twitter.com/0KzrfovMIM — ديدو ‏ (@Dorktya) May 27, 2024

"إسرائيل صبت كل غضبها على المدنيين الأبرياء" هكذا علق نشطاء التواصل على المشاهد المتداولة لمحيط بوابة مستشفى الكويت التخصصي بعد استهدافه وقتل اثنين من طواقمه.

الشهداء على الأرض في شوارع رفح الآن. مستوى جنوني من القتل، إسرائيل صبت كل غضبها على المدنيين الأبرياء. pic.twitter.com/QvLo9d0q1c — MO (@Abu_Salah9) May 27, 2024

تخیل تصحى من النوم تلاقي اهلك بيتحرقو قدامك وأخواتك متقطعين وانت مش عارف تعمل حاجه ومفيش بايدك حاجه تعملها ؟ بجد مفيش بعد كده عيشة — Mohamed ELsaid 👷‍♂️ (@Mohamed44418939) May 28, 2024

وأكد مدير مستشفى الكويت التخصصي برفح الدكتور صهيب الهمص خروج المستشفى عن الخدمة، ونقل الطواقم الطبية العاملة فيه إلى المستشفى الميداني الذي يجري تجهيزه في منطقة المواصي، وهذا على خلفية الاستهداف الذي أصاب المستشفى أمس الاثنين.

#عاجل | د.صهيب الهمص مدير مستشفى الكويت التخصصي برفح.

بسبب اقدام الاحتلال الإسرائيلي على توسيع العملية العسكرية في محافظة رفح والاستهدافات المتكررة والمتعمدة لمحيط المستشفى والتي كان آخرها استهداف بوابة المستشفى مما أدى إلى ارتقاء اثنين من الطواقم العاملة في المستشفى ، وكذلك… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) May 27, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء فلسطينيون بدء نزوح عدد كبير من العائلات الفلسطينية من منطقة تل السلطان في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، خوفا من قذائف الاحتلال الإسرائيلي.

في اليوم الـ235 من الحرب الإسرائيلية على غزة، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف منطقة تل السلطان غربي رفح بشكل مكثف، بعد يوم من "مجزرة الخيام" التي ارتكبتها في المنطقة نفسها، كما قصفت مناطق أخرى بشمال القطاع ووسطه.