"المقاومة الإسلامية في العراق" تقصف أهدافا إسرائيلية بإيلات

قالت "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها قصف بـ3 مسيرات أهدافا عسكرية في مدينة إيلات، فيما بثت منصات إسرائيلية عبر تليغرام مشاهد تظهر لحظة محاولة الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعتراض مسيرات في سماء المدينة.

وقالت "المقاومة إن مقاتليها قصفوا "أهدافا عسكرية في إيلات أم الرشراش بأراضينا المحتلة اليوم الاثنين بواسطة 3 طائرات مسيّرة"، مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء.

وأوضحت أنها أطلقت المسيرات "نصرة لأهلنا في غزة"، وردا على "المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، اعتراض طائرتين مسيرتين قادمتين من جهة الشرق كانتا في طريقهما إلى مدينة إيلات، وقال في بيان نشره بحسابه على منصة إكس "نجحت طائرة مقاتلة جنبا إلى جنب مع مقاتلي الدفاع الجوي، في اعتراض طائرتين مسيرتين كانتا في طريقهما إلى أراضي البلاد من الشرق، ولم تقع إصابات".

وأفاد موقع والا الإسرائيلي أنه سُجلت 3 اعتراضات في سماء مدينة إيلات، بعد أن دوت صفارات الإنذار في المنطقة، كما أكدت بلدية إيلات أن سلاح الجو الإسرائيلي يحلق في أجواء المدينة بحثا عن مسيرات أخرى.