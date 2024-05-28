القوات السودانية تستعيد خزانا بعد قطع قوات الدعم المياه عن الفاشر

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إن قوات مشتركة من الجيش السوداني وقوات حركات الكفاح المسلح استعادت خزان قولو للمياه، بعد أن سيطرت عليه قوات الدعم السريع في وقت سابق وقطعت المياه عن مدينة الفاشر.

ودان مناوي -في بيان عبر حسابه على منصة إكس- "جرائم مليشيات الدعم السريع"، متحدثا عن استعادة القوات السودانية خزان قولو الذي يعد مصدر المياه الوحيد بالمنطقة.

وعبّر مناوي عن أسفه على ما قامت به قوات الدعم السريع التي قامت "بتوثيق هذه الجريمة النكراء أثناء قطعهم المياه عن المدينة التي تستضيف أكثر من مليون نازح"، واتهم دولا لم يسمها بتمويل قوات الدعم السريع.

ومنذ العاشر من مايو/أيار الجاري، تشهد مدينة الفاشر اشتباكات بين الجيش السوداني تسانده قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام ضد قوات الدعم السريع، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور.

مطالب الصليب الأحمر

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.

وقالت في بيان أمس الاثنين -عبر حسابها على منصة إكس- إن "مدينة الفاشر موطن لمئات الآلاف من السكان ينبغي للأطراف المشاركة في القتال تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان".

وشدد البيان على ضرورة "اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان والأعيان المدنية".

وإلى جانب كونها عاصمة ولاية شمال دارفور، تعد الفاشر مركز إقليم دارفور، المكون من 5 ولايات، وكبرى مدنه، والوحيدة بين عواصم ولايات الإقليم الأخرى التي لم تسقط بيد قوات الدعم السريع في نزاعها المسلح ضد الجيش.

وتقع 4 من عواصم ولايات دارفور الخمس (شمال دارفور، جنوب دارفور، غرب دارفور، شرق دارفور، وسط دارفور) تحت سيطرة قوات الدعم السريع.