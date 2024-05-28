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الحوثيون يستهدفون 3 سفن وأميركا تدمر مسيرة فوق البحر الأحمر

صورة نشرتها القيادة الوسطى الأميركية تظهر ناقلة بضائع بعد إصابتها بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون (الفرنسية– أرشيف)
28/5/2024

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) العميد يحيى سريع إن قواتهم استهدفت 3 سفن، بينها واحدة أميركية وأخرى إسرائيلية في المحيط الهندي.

وأضاف -في بيان عسكري مسجل- أن الحوثيين استهدفوا بالمسيرات مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر.

في المقابل، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية تدمير طائرة مسيرة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء قالت إن مقاتلي "أنصار الله" أطلقوها فوق البحر الأحمر.

وأضافت القيادة الوسطى الأميركية أن تلك المسيرة كانت تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا للسفن.

من جهة أخرى، دعت الصين إلى وقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر وضمان أمن الملاحة هناك.

وفي اجتماع لوزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره اليمني شايع محسن الزنداني في بكين اليوم الثلاثاء، قال وانغ إن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بنّاء في هذا الشأن، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الصينية.

وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك لنصرة الشعب الفلسطيني في غزة.

وفي الثالث من مايو/أيار الجاري، أعلنت الجماعة بدء تنفيذ مرحلة رابعة من هجماتها التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي باستهداف مواقع جنوب إسرائيل بصواريخ ومسيّرات.

المصدر : الجزيرة + وكالات