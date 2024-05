الحوثيون يستهدفون 3 سفن وأميركا تدمر مسيرة فوق البحر الأحمر

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) العميد يحيى سريع إن قواتهم استهدفت 3 سفن، بينها واحدة أميركية وأخرى إسرائيلية في المحيط الهندي.

وأضاف -في بيان عسكري مسجل- أن الحوثيين استهدفوا بالمسيرات مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر.

في المقابل، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية تدمير طائرة مسيرة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء قالت إن مقاتلي "أنصار الله" أطلقوها فوق البحر الأحمر.

وأضافت القيادة الوسطى الأميركية أن تلك المسيرة كانت تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا للسفن.

27 May Red Sea Update



At approximately 4 a.m. (Sanaa time) on May 27, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed one uncrewed aerial system (UAS) over the Red Sea, launched from an Iranian-backed Houthi controlled area of Yemen.

It was determined the UAS… pic.twitter.com/Wvthx2g9jA

— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 27, 2024