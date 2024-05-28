الحوثيون يستهدفون 3 سفن وأميركا تدمر مسيرة فوق البحر الأحمر

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) العميد يحيى سريع إن قواتهم استهدفت 3 سفن، بينها واحدة أميركية وأخرى إسرائيلية في المحيط الهندي.

وأضاف -في بيان عسكري مسجل- أن الحوثيين استهدفوا بالمسيرات مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر.

في المقابل، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية تدمير طائرة مسيرة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء قالت إن مقاتلي "أنصار الله" أطلقوها فوق البحر الأحمر.

وأضافت القيادة الوسطى الأميركية أن تلك المسيرة كانت تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا للسفن.

27 May Red Sea Update



At approximately 4 a.m. (Sanaa time) on May 27, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed one uncrewed aerial system (UAS) over the Red Sea, launched from an Iranian-backed Houthi controlled area of Yemen. It was determined the UAS… pic.twitter.com/Wvthx2g9jA — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 27, 2024

من جهة أخرى، دعت الصين إلى وقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر وضمان أمن الملاحة هناك.

وفي اجتماع لوزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره اليمني شايع محسن الزنداني في بكين اليوم الثلاثاء، قال وانغ إن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بنّاء في هذا الشأن، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الصينية.

وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك لنصرة الشعب الفلسطيني في غزة.

وفي الثالث من مايو/أيار الجاري، أعلنت الجماعة بدء تنفيذ مرحلة رابعة من هجماتها التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي باستهداف مواقع جنوب إسرائيل بصواريخ ومسيّرات.