البيت الأبيض: نخشى أن تصبح إسرائيل أكثر عزلة بسبب عملياتها بغزة

عبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي مساء الثلاثاء عن خشية حقيقية لدى الإدارة الأميركية من أن تصبح إسرائيل أكثر عزلة بسبب الطريقة التي تدير بها عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي في واشنطن إن الغارة الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي غزة أدت إلى مقتل عشرات من الأبرياء بينهم أطفال والصور الواردة من هناك مفجعة وتفطر القلب، ورحب بإعلان الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق كامل في الهجوم.

وأشار إلى أن واشنطن تواصلت مع الجيش الإسرائيلي للحصول على المزيد من المعلومات عن هجوم رفح، مشددا على ضرورة اتخاذ إسرائيل كل التدابير لحماية الأبرياء.

واعتبر كيربي أن الهجوم الإسرائيلي لا يعتبر تجاوزا للخط الأحمر، وأشار إلى أن واشنطن لم تر بعد خطة لحماية المدنيين في رفح ولا تعتقد أن هناك ما يبرر شن هجوم بري كبير في رفح، منوها بهذا الصدد إلى أن الإسرائيليين أكدوا أن عمليتهم محدودة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تؤيد فرض عقوبات على "المحكمة الجنائية الدولية" في حال إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في إسرائيل، كما لا تعتقد أن المحكمة لها اختصاص قضائي بذلك.

تصريحات كيربي تأتي في ظل مواصلة قوات الاحتلال قصفها مناطق عدة في غزة، وتأكيدات وزارة الصحة في القطاع ولجنة الطوارئ في رفح بارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة اليوم بحق نازحين في مواصي رفح، راح ضحيتها أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى، بعد يوم من "مجزرة الخيام" في المدينة التي راح ضحيتها 45 شهيدا.