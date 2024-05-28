القدس المحتلة- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، 5 منشآت فلسطينية بمدينة القدس المحتلة، منها 3 منازل ومغسلة سيارات ومطبعة.

وطال الهدم المنشآت المعنية بذريعة بنائها دون ترخيص من بلدية الاحتلال في القدس، الذي يعد من شبه المستحيل الحصول عليه للمقدسيين.

وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال أجبرت المقدسي إسماعيل حلحولي على هدم منزله المكون من 3 شقق سكنية في بلدة سلوان بالقدس، ثم استكملت الهدم جرافات بلدية الاحتلال. وذكرت المحافظة أن الهدم طال أيضا مطبعة ومغسلة للسيارات في بلدة العيسوية شرقي القدس.

من جهته، قال محمد روبين عليان صاحب المطبعة للجزيرة نت إنه اتخذ الإجراءات اللازمة لترخيص مبنى المطبعة ضمن خريطة المنزل، وحصل على الموافقات اللازمة بعد دفع غرامة مالية مقدارها 48 ألف شيكل (نحو 12 ألفا و700 دولار)، ومع ذلك تم هدمها.

وأضاف أن المطبعة تشكل مصدر رزق رئيسي لعائلته وموجودة في المكان ذاته منذ 14 عاما، لكنه فوجئ بهجوم القوات الإسرائيلية اليوم لهدمها.