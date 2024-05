الأونروا: نحو مليون شخص فروا من رفح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الثلاثاء إن نحو مليون شخص فروا من رفح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقالت الأونروا في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الثلاثاء "حدث هذا مع عدم وجود مكان آمن للذهاب إليه وسط القصف ونقص الغذاء والماء وأكوام النفايات والظروف المعيشية غير المناسبة".

وأضافت "يوما بعد يوم، يصبح تقديم المساعدة والحماية شبه مستحيل".

وأبدت دول عدة مخاوف من أي عملية عسكرية برية إسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة، وحذرت من التداعيات الإنسانية التي تتمخض عنها.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مخيم للنازحين في رفح، مما أدى لاستشهاد 45 شخصا على الأقل، أغلبهم نساء وأطفال، وإصابة عشرات آخرين، وسط إدانات عربية ودولية شديدة.

In the past 3 weeks around 1 million people have fled #Rafah

This happened with nowhere safe to go & amidst bombardments, lack of food & water, piles of waste & unsuitable living conditions

Day after day, providing assistance & protection becomes nearly impossible#CeasefireNow pic.twitter.com/CyVE0angws

— UNRWA (@UNRWA) May 28, 2024