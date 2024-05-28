إسرائيليون يتظاهرون بسياراتهم للمطالبة بانتخابات جديدة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء قافلة من المتظاهرين الإسرائيليين الذين يسيرون بسياراتهم على الطرق السريعة ببطء، للتعبير عن غضبهم من الائتلاف الحاكم اليميني المحافظ الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضح منظمو الاحتجاجات أن السيارات تسير على الطرق السريعة في البلاد بأقل سرعة مسموح بها، وهي 55 كيلومترا في الساعة، عن قصد.

ويطالب المشاركون، تحت شعار "حملة إعادة التفويض إلى الشعب"، بإجراء انتخابات جديدة.

من جانبها، قالت الناشطة البارزة شيكما بريسلر، عند بداية انطلاق الاحتجاجات، إن المواطنين فقدوا الثقة بالقيادة السياسية، ولا سيما منذ هجوم طوفان الأقصى الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت بريسلر واحدة من الوجوه التي ظهرت في احتجاجات العام الماضي ضد الإصلاحات القضائية التي أقرتها حكومة نتنياهو، وكانت شخصية رئيسية في المظاهرات الأخيرة ضد حكومته.

والسبت الماضي، فرقت الشرطة الإسرائيلية مظاهرة تطالب بعقد صفقة تبادل أسرى وسط تل أبيب، في الوقت الذي تظاهر فيه آلاف الأشخاص في عدة مناطق بأنحاء إسرائيل، للمطالبة بإبرام الصفقة مع الفصائل الفلسطينية، وإجراء انتخابات مبكرة.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدا في المظاهرات والاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية للضغط عليها للتوقيع على اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وللمطالبة بحل الحكومة وإجراء انتخابات عامة مبكرة.