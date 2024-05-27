15 قتيلا جراء أعاصير جنوبي الولايات المتحدة

قُتل 15 شخصا على الأقل في جنوب الولايات المتحدة حسبما نقلت وسائل إعلام عن السلطات، بعد أن ضربت أعاصير قوية ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنساس ليلة الأحد.

وتُواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في محاولة للعثور على ناجين محتملين وتحديد مكانهم تحت أنقاض المباني التي دمرتها الأحوال الجوية السيئة، التي تسببت أيضا في انقطاع كبير للتيار الكهربائي.

وأحصت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية السبت ما مجموعه 25 إعصارا.

ففي شمال دالاس بتكساس، قتل إعصار 7 أشخاص على الأقل، حسب راي سابينغتون شريف مقاطعة كوك، وقال لقناة محلية "للأسف هذا الرقم سيرتفع"، موضحا أن عمليات البحث لا تزال جارية في ظل "الأضرار الجسيمة" على الأرض.

ولقي شخصان حتفهما في غرب أوكلاهوما بسبب إعصار آخر، وفق ما نقل تلفزيون محلي عن مسؤولين.

وفي ولاية أركنساس، تسببت هذه الظواهر الجوية في مقتل 5 أشخاص وفق ما نقلت قناة محلية عن السلطات.

وأظهرت لقطات صورا لمبان مدمرة ولأعمدة كهرباء على الأرض وأغصان أشجار مقتلعة، وأبلِغ عن مقتل شخص آخر في لويزفيل في كنتاكي.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 500 ألف منزل الأحد من تكساس جنوبا إلى أوهايو شمالا، وكانت التحذيرات من العواصف لا تزال سارية الأحد.