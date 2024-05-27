قتيلان في لبنان وحزب الله يهاجم 11 هدفا إسرائيليا

أعلن حزب الله، اليوم الاثنين، مهاجمة أهداف عسكرية إسرائيلية وقصف عدة مستوطنات، فيما قُتل لبنانيان اثنان جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدةٍ جنوب لبنان، في حين أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق 25 صاروخا من لبنان تجاه كريات شمونة.

وأعلن حزب الله مهاجمة 11 هدفا إسرائيليا، وقال إنه قصف بصواريخ الكاتيوشا وفلق مستوطنات كريات شمونة وزميرون وسفسوفة وتسفعون.

كما هاجم بمسيرات قاعدة بيت هيلل ومنصات القبة الحديدية، وقصف بالصواريخ والمسيّرات موقعي المالكية والسماقة وثكنة زبدين، واستهدف الحزب جنودا في مبنيين بمستوطنتي المطلة ومرغليوت، والتجهيزات التجسسية في موقع مسغاف عام.

فيما أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صاروخين باتجاه موقع السماقة، وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق عدد كبير من الصواريخ من لبنان باتجاه ميرون في القطاع الغربي من الجليل الأعلى.

🚨 وسائل إعلام إسرائيلية تنشر فيديو يوثق سقوط رشقة صاروخية كبيرة في ميرون. pic.twitter.com/3Po3I6KAiP — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) May 27, 2024

رصد صواريخ

واعترف الجيش الإسرائيلي بأنه رصد إطلاق 25 صاروخا من لبنان تجاه كريات شمونة بمنطقة إصبع الجليل.

وأضاف أن طيرانه الحربي قصف منصات استخدمها حزب الله في إطلاق صواريخ تجاه منطقة ميرون بالجليل الأعلى.

وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن عدة حرائق اندلعت في منطقة ميرون جراء إطلاق نحو 35 صاروخا من جنوب لبنان.

عاجل| تغطية صحفية: حرائق مستمرة قرب مستوطنة "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة، جرّاء انفجار طائرة مسيّرة. pic.twitter.com/Z76iTRyN7m — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 27, 2024

قتيلان بقصف إسرائيلي

ومع استمرار القصف الإسرائيلي على قرى جنوب لبنان، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن شخصين استشهدا جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية عند مدخل مستشفى في مدينة بنت جبيل.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن دبابة إسرائيلية متمركزة في موقع المطلة استهدفت أحد المباني في بلدة كفركلا، وقصف جيش الاحتلال بالقذائف الفوسفورية المنطقة الواقعة بين بلدتي حولا ومركبا، فيما أغار على بلدتي عيترون ويارون.

يأتي ذلك فيما نعت سرايا القدس مقاتلا قضى في جنوب لبنان، دون إضافة تفاصيل أخرى.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا على الحدود، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم في الجانب اللبناني.