إعلام عبري: جنود مصريون أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن حادثا غير عادي وقع بين الجيشين الإسرائيلي والمصري، بينما كشفت القناة الـ14 أن جنودا مصريين أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح.

وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية أن جنودا مصريين أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح بدون وقوع إصابات.

غير أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الأمن المصري أطلق النار على شاحنة إسرائيلية ورد جنود إسرائيليون بإطلاق نار وهناك إصابات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي ردت بإطلاق النار كتحذير.

وأضافت -عن مصادر- أن هذا الحادث يأتي في ذروة التوتر مع مصر، وقد يكون له عواقب سياسية مهمة.

وقالت مراسلة الجزيرة إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية حذفت أخبارا عن الحادثة.