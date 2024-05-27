أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي

قال الديوان الأميري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا -صباح اليوم الاثنين- من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بحثا خلاله الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما ناقش الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.