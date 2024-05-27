روسي يطعن شرطيين إسرائيليين في القدس

أصيب شرطيان إسرائيليان في مدينة القدس المحتلة، اليوم الاثنين، في عملية طعن نفذها رجل من روسيا، وفق بيان للشرطة التي وصفت الحادث بأنه جنائي.

وقالت الشرطة "وقع اعتداء على عناصر الشرطة في البلدة القديمة (بالقدس) لأسباب جنائية"، وأوضحت أن المشتبه به هاجم بأداة في يده عناصر من الشرطة، وأصاب اثنين من الضباط بجروح طفيفة.

وأضافت أنه تم القبض على المشتبه به بالقوة دون إطلاق النار، بعد أن سيطر عليه ضباط شرطة وصلوا إلى مكان الحادث.

وأفادت بأنه تم نقل المشتبه به، "وهو من روسيا على ما يبدو" للاستجواب، ولم توضح الشرطة الإسرائيلية على الفور دوافع المشتبه به لمهاجمة عناصرها.

وتأتي الواقعة في ظل حرب شرسة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 117 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء.