بوتين يصل إلى أوزبكستان في ثالث زيارة رسمية له منذ انتخابه

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أوزبكستان أمس الأحد في ثالث زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه في مارس/آذار الماضي، حيث اجتمع مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرزاييف قبل بدء المحادثات الرسمية.

وقالت وكالات أنباء روسية إن ميرزاييف استقبل بوتين لدى وصوله إلى طشقند في المساء، وتوجه الزعيمان معا في سيارة واحدة.

وأظهرت الصور واللقطات المصورة التي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني ووكالات الأنباء الروسية، بوتين أثناء زيارته لمتنزه أوزبكستان الجديد في طشقند، حيث وضع إكليلا من الزهور على نصب تذكاري لاستقلال أوزبكستان.

ونقلت وكالات الأنباء عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله للتلفزيون الروسي إن روسيا منفتحة على توسيع التعاون بشأن إمدادات الغاز مع أوزبكستان، مؤكدا أن "الاحتمالات هنا واسعة للغاية".

ويُذكر أن بوتين زار الصين وروسيا البيضاء منذ إعادة تنصيبه لولاية خامسة في مايو/أيار الجاري.

وكانت آخر زيارة لبوتين إلى أوزبكستان في سبتمبر/أيلول 2022 لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وقابل بوتين نظيره الأوزبكي آخر مرة منذ ما يزيد قليلا عن أسبوعين، حين زار ميرزاييف موسكو للمشاركة في الاحتفال بذكرى انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس/آذار الماضي للاشتباه في قيامه بترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا، وهي تهم ينفيها الكرملين.