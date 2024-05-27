القوات الأميركية تدمر مسيرة أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأحد إن قواتها دمرت طائرة مسيرة أُطلقت فوق البحر الأحمر من منطقة يسيطر عليها جماعة أنصار الحوثيون في اليمن.

وقالت سنتكوم، في بيان عبر منصة إكس "دمرنا بنجاح طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر"، مشيرة إلى أن "الطائرات المسيرة تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية في المنطقة".

وأضافت أن هذه "الإجراءات تم اتخاذها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

وتضامنا في غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، مؤكدة العزم على مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

كما وسعت الجماعة هجماتها إلى السفن المارة ببحر العرب والمحيط الهندي، ومؤخرا استهدفت السفن المبحرة في البحر المتوسط أو أي مكان تطاله أسلحتها.