اعتقال المعارض المصري أحمد الطنطاوي فور صدور حكم بسجنه

أيدت محكمة استئناف مصرية الاثنين حكما بالسجن سنة مع الشغل على المعارض أحمد الطنطاوي، بتهمة تزوير وثائق انتخابية خلال محاولته منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستحقاقات التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال المحامي نبيه الجنادي إنه "تم تأييد حكم السجن سنة مع الشغل في جلسة اليوم ضد الطنطاوي وكل حملته وتم القبض عل الطنطاوي داخل القاعة".

وقضى الحكم أيضا بمنع الطنطاوي من الترشح للانتخابات خمس سنوات.

وقال المحامي خالد علي علي إنه تم احتجاز طنطاوي في المحكمة ونقل إلى إحدى المؤسسات الإصلاحية، لينضم إلى أكثر من 20 عضوا في حملته، حكم عليهم سابقا في القضية نفسها.

وقال علي إن الطنطاوي له الحق في النقض، لكن الأمر قد يستغرق 60 يوما لبدء الإجراءات القانونية.

وكان الطنطاوي -الذي صدر ضده حكم أولي بالسجن في فبراير/شباط الماضي- يرغب في منافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية، ولكنه لم يتمكن من الترشح بفعل ما سماها قيودا ومضايقات حرمته من الحصول على التوكيلات والتزكيات الضرورية للترشح.

وأثناء محاولته الترشح، طلب من أنصاره تحرير توكيلات من خلال ملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية"، بدل النماذج الرسمية التي توقعها السلطات المختصة.

لكن السلطات اعتبرت مثل هذا الإجراء تزويرا لوثائق انتخابية، وأحالت قضيته للمحاكم.

يذكر أن الرئيس السيسي فاز بولاية ثالثة مدتها خمس سنوات في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي وذلك بحصوله على 90% من الأصوات.