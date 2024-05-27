ارتفاع حاد في طلبات حصول الإسرائيليين على الجنسية الألمانية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الاثنين، بأن بيانات رسمية ألمانية أظهرت زيادة كبيرة في طلبات حصول الإسرائيليين على الجنسية الألمانية منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقا لمعطيات وكالة الخدمة المركزية للحكومة الاتحادية الألمانية "بي في إيه"، ارتفع الطلب على الجنسية الألمانية بشكل ملحوظ بين الإسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024، تم تقديم 6 آلاف و869 طلبا للحصول على جواز سفر ألماني من إسرائيليين من أصول ألمانية، وهو رقم يتجاوز ما تم تقديمه في عام 2022 بأكمله.

وفي عام 2023، تم تقديم 9 آلاف و129 طلبًا، بينما قدم 5 آلاف و70 إسرائيليا طلبات للحصول على الجنسية الألمانية في عام 2022.

وأضافت الهيئة أن 9 آلاف و371 شخصا من جميع أنحاء العالم تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية الألمانية منذ بداية 2024، وكان معظمهم من الإسرائيليين.

وأوضح المكتب المسؤول عن تجنيس أحفاد الألمان أن الطلبات تأتي من أشخاص فقدوا آباءهم أو أجدادهم الألمان خلال الحقبة النازية.

ومنذ عام 2021، تم توسيع دائرة المستحقين لتشمل الأشخاص وأحفادهم الذين لم يتمكنوا من الحصول على الجنسية الألمانية بسبب الاضطهاد النازي.

ولم تحدد هيئة البث عدد الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الألمانية، ويجدر بالذكر أن القانون الإسرائيلي يسمح بالجنسية المزدوجة.

وما زالت إسرائيل تواصل حربها على قطاع غزة للشهر الثامن، مما تسبب في استشهاد وإصابة أكثر من 116 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وفقدان حوالي 10 آلاف شخص وسط دمار كبير ومجاعة تهدد حياة الأطفال والمسنين.