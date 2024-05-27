إسبانيا والنرويج وأيرلندا تعلن غدا اعترافها بالدولة الفلسطينية

قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده ستعلن رسميا -غدا الثلاثاء- مع النرويج وأيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف أن الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والجمعية العامة ويندرج في إطار التعددية، وليس الأحادية.

من جانبه، قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي "سنعترف بالدولة الفلسطينية، لأن هذا هو الوقت المناسب لذلك"، مضيفا أن هناك دائرة عنف مستمرة في غزة والضفة الغربية، وأن إنهاءها يكون بإقامة دولة فلسطينية.

كما أشار إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من مسار يهدف للوصول إلى عملية سلام في الشرق الأوسط.

ودعا الوزير النرويجي بعض الدول الأوروبية التي تنظر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية أن تحذو حذو بلاده.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل، على هامش مباحثات بهدف حشد الدعم الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وحل الدولتين.

وباعتراف الدول الأوروبية الثلاث، ارتفع عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة لكن غير عضو، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وترفض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة اعتراف دول أخرى منفردة بالدولة الفلسطينية، وتعارضان مساعي فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بدل وضع "دولة مراقبة غير عضوة" القائم منذ 2012.

وفي أبريل/نيسان الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يوصي الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين.

ويأتي اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين في وقت تشن فيه إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة خلفت أكثر من 115 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء.