ناشطون ينعون المقاتل القسامي محمود شقورة صاحب مقولة "ثابت ثابت"

" ثابت ثابت" هذه العبارة كانت من أكثر العبارات التي دوى صداها يوم أطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع باقي فصائل المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

هذه العبارة رددها المقاتل القسامي محمود خالد شقورة عند مواجهته لجندي إسرائيلي وإطلاق النار عليه من مسافة صفر خلال اقتحام موقع معبر بيت حانون (إيرز) العسكري شمال قطاع غزة، ولكنه ظل مجهولا كغيره من مقاتلي فصائل المقاومة، حتى نعته يوم أمس السبت بعض الحسابات وكشفت عن هويته وأعلنت عن استشهاده في معارك جباليا شمال غزة.

صاحب الفيديو التاريخي "ثابت ثابت" خلال اقتحام موقع ايرز في 7 أكتوبر.. ارتقاء المقاوم والمدرب بكتائب القسام محمود خالد شقورة خلال اشتباكات جباليا شمال قطاع غزة في نعيم الله pic.twitter.com/t267rX9dO0 — Free Palestine 🇵🇸 (@M0_Gooner) May 25, 2024

ونعى أحد المغردين ويدعى محمد، المقاتل القسامي شقورة بالقول "تشهد لك إيرز وجماجم جنودها، وتشهد لك جباليا وركام دباباتها، وتشهد لك المقاومة وأنت نُخبتها، وتشهد لك غزة وأنت ابنها، طلبت الشهادة ونلتها، ثابت في كلامك ثابت في أفعالك، ثابت في قتلهم … إلى رحمة الله الشهيد ابن العم العزيز محمود شقورة، مبارك عليك الشهادة يا ابن عم، الله يعز مقدارك ويجعل الجثة مثواك.

وعلق أحد سكان الحي الذي كان يسكنه شقورة بالقول "الله يتقبلك ويرحمك رحلت مقبلا غير مدبر، الجار وابن حارتي ويسكن في الشارع الخلفي، ابن مشروع بيت لاهيا يرحل شهيدا في معركة مخيم جباليا الثانية.. شقورة صاحب عبارة (ثابت ثابت) ومشهد الإطباق الشهير على الجندي الإسرائيلي في معبر إيرز العسكري.