أخبار|قطر

اضطرابات جوية تتسبب بإصابات طفيفة لعدد من ركاب الخطوط القطرية

الخطوط القطرية أكدت أن الإصابات طفيفة وأن الطائرة هبطت بسلام (مواقع التواصل)
26/5/2024

أكدت الخطوط الجوية القطرية أن عددا ضئيلا من المسافرين وأفراد الطاقم على متن رحلة جوية متجهة من الدوحة إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، قد تعرضوا لإصابات طفيفة نتيجة اضطرابات جوية، وذكر مطار دبلن إصابة 12 شخصا كانوا على متن الرحلة.

وقالت الخطوط القطرية إن الطائرة -وهي من طراز بوينغ 787- هبطت بسلام، وتم تزويد المصابين بالرعاية الطبية اللازمة، مشيرة، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن هذا الأمر يتم التحقيق به داخليا، وقالت إن سلامة جميع المسافرين تتصدر دائما قائمة اهتمامات الشركة.

من جهته، قال مطار دبلن إن 12 شخصا كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية متجهة من الدوحة إلى أيرلندا أصيبوا خلال موجة من الاضطرابات الجوية، مضيفا أن الطائرة هبطت بسلام كما كان مقررا.

وأوضح المطار في بيان: "عند الهبوط، استقبلت خدمات الطوارئ، ومنها شرطة المطار وإدارة الإطفاء والإنقاذ التابعة لنا، الطائرة بعد الإبلاغ عن إصابة 6 ركاب و6 من أفراد الطاقم إثر تعرض الطائرة لاضطرابات جوية في أثناء تحليقها فوق تركيا".

وقالت هيئة راديو وتلفزيون أيرلندا، نقلا عن الركاب الذين وصلوا إلى مطار دبلن، إن الواقعة استمرت أقل من 20 ثانية وجاءت في أثناء تقديم الطعام والمشروبات.

ويأتي هذا الحادث بعد أن لقي راكب بريطاني يبلغ 73 عاما حتفه الثلاثاء عندما تعرّضت طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية إلى مطبّات شديدة أثناء رحلة بين لندن وسنغافورة.

وأصيب نحو 100 شخص في ذلك الحادث، يعاني العديد منهم إصابات في الجمجمة والدماغ والعمود الفقري.

وتظهر صور التقطت في الطائرة السنغافورية -وهي من طراز بوينغ 777- المقصورة وقد تناثر فيها الطعام وزجاجات المشروبات والأمتعة، كما تدلت من السقف أقنعة الأكسجين.

المصدر : الجزيرة + وكالات