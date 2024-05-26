اضطرابات جوية تتسبب بإصابات طفيفة لعدد من ركاب الخطوط القطرية

أكدت الخطوط الجوية القطرية أن عددا ضئيلا من المسافرين وأفراد الطاقم على متن رحلة جوية متجهة من الدوحة إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، قد تعرضوا لإصابات طفيفة نتيجة اضطرابات جوية، وذكر مطار دبلن إصابة 12 شخصا كانوا على متن الرحلة.

وقالت الخطوط القطرية إن الطائرة -وهي من طراز بوينغ 787- هبطت بسلام، وتم تزويد المصابين بالرعاية الطبية اللازمة، مشيرة، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن هذا الأمر يتم التحقيق به داخليا، وقالت إن سلامة جميع المسافرين تتصدر دائما قائمة اهتمامات الشركة.

تؤكد الخطوط الجوية القطرية أن رحلتها رقم QR017 على متن طائرة من طراز بوينغ B787-9 والمتجهة من مدينة الدوحة وإلى مدينة دبلن قد هبطت بسلام. وقد تعرض عدد ضئيل من المسافرين وأفراد طاقم الضيافة لإصابات طفيفة أثناء الرحلة وقد تم تزويدهم بالرعاية الطبية اللازمة.

وننوّه بأن هذا الأمر يتم… — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) May 26, 2024

من جهته، قال مطار دبلن إن 12 شخصا كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية متجهة من الدوحة إلى أيرلندا أصيبوا خلال موجة من الاضطرابات الجوية، مضيفا أن الطائرة هبطت بسلام كما كان مقررا.

وأوضح المطار في بيان: "عند الهبوط، استقبلت خدمات الطوارئ، ومنها شرطة المطار وإدارة الإطفاء والإنقاذ التابعة لنا، الطائرة بعد الإبلاغ عن إصابة 6 ركاب و6 من أفراد الطاقم إثر تعرض الطائرة لاضطرابات جوية في أثناء تحليقها فوق تركيا".

وقالت هيئة راديو وتلفزيون أيرلندا، نقلا عن الركاب الذين وصلوا إلى مطار دبلن، إن الواقعة استمرت أقل من 20 ثانية وجاءت في أثناء تقديم الطعام والمشروبات.

ويأتي هذا الحادث بعد أن لقي راكب بريطاني يبلغ 73 عاما حتفه الثلاثاء عندما تعرّضت طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية إلى مطبّات شديدة أثناء رحلة بين لندن وسنغافورة.

وأصيب نحو 100 شخص في ذلك الحادث، يعاني العديد منهم إصابات في الجمجمة والدماغ والعمود الفقري.

وتظهر صور التقطت في الطائرة السنغافورية -وهي من طراز بوينغ 777- المقصورة وقد تناثر فيها الطعام وزجاجات المشروبات والأمتعة، كما تدلت من السقف أقنعة الأكسجين.