مسيرات احتفالية بعد إعلان القسام أسر جنود إسرائيليين بغزة

خرجت مسيرات في مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة وكذلك بالأردن ومخيمات فلسطينية في لبنان، احتفالا بإعلان أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أسر جنود إسرائيليين في غزة.

وأفادت مراسلة الجزيرة، فجر اليوم الأحد، بأن مسيرات انطلقت في مدن وقرى بالضفة الغربية ابتهاجا بإعلان القسام أسر جنود إسرائيليين في كمين محكم شمال قطاع غزة.

وخرجت في رام الله وفي الخليل وعدد من مناطق الضفة الغربية مسيرات عفوية عقب خطاب أبو عبيدة.

وأظهرت مقاطع فيديو مشاركة سيارات في مسيرات جابت شوارع في الضفة وهي تطلق أصوات الزمامير ابتهاجا بإعلان القسام.

🔻مسيرة مركبات في مدينة دورا جنوب الخليل ابتهاجا بعملية القــسام. pic.twitter.com/wBnybRY1ha — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 25, 2024

لبنان والأردن

وفي لبنان، خرجت مسيرات عفوية بعد إعلان الناطق باسم القسام أبو عبيدة أسر جنود إسرائيليين في غزة.

الآن مسيرات واحتفالات وتكبيرات تعم مختلف المدن والمخيمات الفلسطينية داخل وخارج فلسطين ابتهاجا بنجاح كتائب القسام في تنفيذ عملية أسر ضد جنود الاحتلال اليوم. pic.twitter.com/5nIoJYisQr — رضوان الأخرس (@rdooan) May 25, 2024

وقد شهد مخيم نهر البارد شمال لبنان مسيرة ردد خلالها المشاركون هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية. كما شهد مخيم عين الحلوة مسيرة مماثلة ابتهاجا بعملية القسام.

كذلك خرجت مسيرة في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في لبنان ابتهاجا بعملية أسر جنود الاحتلال التي أعلن عنها الناطق باسم القسام. كما دوت تكبيرات في مخيم البص في صور ومساجد مخيم برج البراجنة في بيروت ابتهاجا بعملية القسام.

مسيرات في مخيمي عين الحلوة ونهر البارد في لبنان بعد عملية أسر جنود الاحتلال الإسرائيلي التي أعلن عنها الناطق بإسم #كتائب_القسام#اسرائيل_إرهابية pic.twitter.com/I8cPvL3ut7 — Lana (@RashadLana18915) May 25, 2024

كذلك في الأردن، أظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء خروج العشرات إلى الشوارع في محافظة جرش احتفالا بعملية القسام.

مسيرة عفوية في بلدتي ساكب في محافظة جرش فرحاً بعد خطاب القائد أبو عبيدة

اللهم لك الحمد ✌ pic.twitter.com/QYKBLV9bE8 — هيثم نبيل العياصرة (@Haetam_N) May 25, 2024

إعلان القسام

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام عن أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين خلال عملية مركبة عصر السبت شمال قطاع غزة حيث استدرجوا قوة إسرائيلية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا.

وقال أبو عبيدة، في كلمة مصورة بثتها الجزيرة بعد منتصف الليل، إن مقاتلي "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أوقعوا أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على عتادهم العسكري.

بدوره، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي ما أعلنه أبو عبيدة وقال إنه "لا توجد عملية اختطاف لجنود".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها كتائب القسام أسر جنود إسرائيليين في غزة منذ معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.