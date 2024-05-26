كريم خان: لا أحد لديه ترخيص لارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لصحيفة التايمز، إنه لا أحد لديه ترخيص لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وإن الوسائل هي ما يحدد هوية المحكمة.

وأضاف خان أن هذه ليست هي الطريقة التي يفترض أن تشن بها الحرب، وإلا فإن اتفاقيات جنيف لا تخدم أي غرض.

وفي الـ29 مايو/أيار الجاري أعلن كريم خان أنه قدم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، لتواطئهما في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.

في الوقت نفسه، وجه خان اتهامات لزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار وللقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة محمد الضيف وكذلك رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، بأنهم مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل، حسب تعبيره.

وشدد خان في مقابلة مع التايمز على أن اللحظة الحالية هي لحظة محفوفة بالمخاطر على المستوى الدولي. وإذا لم يتم التمسك بالقانون فلن يكون لديهم ما يتمسكون به.

وقال إذا لم تتقدم الدول الموقعة على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة الجنائية، فسيكون لذلك آثار هائلة.

وأشار خان إلى أن غزة تقع على خط الصدع في العلاقات الدولية، ولكن هذا لا يمنع وضع حقوق الضحايا في المقام الأول.

وأكد خان أنه يجب أن يكون الغضب الأخلاقي والرعاية والاهتمام بالضحايا واحدا بصرف النظر عن دين هؤلاء الضحايا أو أعراقهم.

وكان كريم خان قد كشف قبل أيام خلال مقابلة مع قناة سي إن إن الأميركية أنه تعرض لتهديدات تتعلق بطلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع غالانت. وأوضح أن بعض السياسيين تحدثوا معه، وكانوا صريحين للغاية، وقالوا "هذه المحكمة أنشئت من أجل أفريقيا ومن أجل السفاحين أمثال بوتين".