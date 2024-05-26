قوات الاحتلال تقتحم جنين وتشتبك مع مقاومين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة من كافة مداخلها بقوة معززة بأكثر من 30 آلية عسكرية.

واندلعت على إثر ذلك اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين والقوات المقتحمة تخللها تفجير المقاومين عبوات ناسفة محلية الصنع على تخوم مخيم جنين.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المباني ونشرت فرق القناصة فيها، كما دوت صفارات الإنذار في المدينة والمخيم.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال تتمركز في أنحاء متفرقة من جنين بما في ذلك شارع نابلس ومحيط مستشفى جنين الحكومي.

وكررت قوات الاحتلال اقتحامها لمدينة جنين ومخيمها خلال الأشهر الثمانية الماضية، بالتزامن مع حربها المدمرة على قطاع غزة.

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي -صباح الخميس الماضي- من جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية واسعة استمرت يومين وأسفرت عن 12 شهيدا وأكثر من 25 مصابا ودمار كبير في البنية التحتية.