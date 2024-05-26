مهاجم يصيب 3 بسكين في مترو بمدينة ليون الفرنسية

أعلنت السلطات الفرنسية إصابة 3 أشخاص بجروح في هجوم بسكين في مترو مدينة ليون الفرنسية اليوم الأحد.

وقالت السلطات إنها اعتقلت مشتبه به.

من جانبه قال محمد شيحي نائب رئيس البلدية المسؤول عن الأمن على منصة التواصل الاجتماعي إكس "قلوبنا مع المصابين الثلاثة".

وذكر موقع أكتو ليون الإخباري نقلا عن مصدر بالشرطة الفرنسية إن المشتبه به يبلغ من العمر 27 عاما وهو معروف لدى الشرطة بارتكاب جرائم تقع تحت طائلة القانون العام، ولم يبد أي دوافع دينية أو سياسية.