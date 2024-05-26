مقتل مدنيَين بغارة إسرائيلية في لبنان وحزب الله يقصف الجليل ومزارع شبعا

أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان عن مقتل مدنيَين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب، بينما نعى حزب الله مقاتلا قضى في غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفته في بلدة الناقورة.

وبالتوازي مع ذلك، أعلن الحزب عن مهاجمته 3 مواقع للاحتلال الإسرائيلي قبالة حدود لبنان الجنوبية. وقال إنه قصف موقع "جل العلام" ومحيطه، ‏واستهدف جنودا في موقع "المالكية"، والمنظومات الفنية في موقع "العباد".

وأكد الحزب أنه قصف موقع زبدين الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق إصابة مباشرة جراء ذلك.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الغربي؛ وجراء ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار 3 مرات في شمال إسرائيل.

وبالمقابل، شنت الطائرات الإسرائيلية غارة على بلدة يارون، كما قصفت المدفعية محيط بلدات حدودية عدة في الجنوب اللبناني.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه هاجم الليلة الماضية بالقصف الجوي والمدفعي أهدافا لحزب الله في 5 مناطق جنوبي لبنان.

وأضاف في بيان أن طائراته الحربية أغارت على بنية تحتية ومبانٍ عسكرية للحزب في منطقتي الخيام وعيتا الشعب، كما قصف بالمدفعية مناطق في الخيام وحولا ومركبا وكفركلا.

يشار إلى أن حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة ثانية يتبادلان منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفا يوميا متقطعا عبر "الخط الأزرق"، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم في الجانب اللبناني.

ويؤكد الحزب وفصائل المقاومة أن هذا التصعيد يأتي تضامنا مع غزة التي تتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لعدوان إسرائيلي، خلّف أكثر من 115 ألف شهيد ومصاب، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل في المساكن والبنى التحتية.