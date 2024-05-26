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أبو عبيدة يعلن أسر جنود إسرائيليين
26/5/2024-|آخر تحديث: 26/5/202401:04 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام عن أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين خلال عملية مركبة عصر السبت شمال قطاع غزة حيث استدرجوا قوة إسرائيلية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا.
وقال أبو عبيدة في كلمة مصورة بثتها الجزيرة:
- مجاهدونا نفذوا عملية مركبة عصر السبت شمال القطاع حيث استدرجوا قوة صهيونية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا.
- مجاهدونا أوقعوا أفراد القوة في كمين داخل النفق وعلى مدخله وتمكنوا من الاشتباك مع هذه القوة من مسافة صفر.
- مجاهدونا هاجموا بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت للمكان وأصابوها بشكل مباشر ومن ثم انسحبوا بعد تفجير النفق المستخدم في العملية.
- مجاهدونا أوقعوا جميع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري.
- مجاهدونا نفذوا عشرات العمليات ضد قوات الاحتلال على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون.
- جيش العدو يسوق استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي.
- قوات الاحتلال تنبش بحثا عن رفات أسراها لأجل مكائد نتنياهو الشخصية.
- آخر فصول الفشل ما قامت به قوات العدو في جباليا ورفح.
- حكومة العدو تنتقل من فشل إلى فشل.
- حكومة العدو تستمر في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير.
- مجاهدونا مستمرون في تلقين الاحتلال الدروس في محاور القتال.
المصدر : الجزيرة