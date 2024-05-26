أبو عبيدة يعلن أسر جنود إسرائيليين

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام عن أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين خلال عملية مركبة عصر السبت شمال قطاع غزة حيث استدرجوا قوة إسرائيلية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا.

وقال أبو عبيدة في كلمة مصورة بثتها الجزيرة: