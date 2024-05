حماس والفلامنكو.. وزير خارجية إسبانيا يستنكر فيديو نشره نظيره الإسرائيلي

ندد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بفيديو نشره نظيره الإسرائيلي الأحد ووصفه بأنه "شائن ومثير للاشمئزاز".

ويشير الفيديو إلى أن حماس ممتنة لإسبانيا، وسط خلاف متزايد بين مدريد وتل أبيب بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويقول مقطع الفيديو: "حماس: شكرا إسبانيا". ويظهر في الفيديو العلم الإسباني ثم رجل وامرأة يرقصان على أنغام موسيقى الفلامنكو.

.@sanchezcastejon, Hamas thanks you for your service. pic.twitter.com/Pkdp5diHRX

— ישראל כ"ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 26, 2024