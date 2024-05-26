"رجعت المعركة من البداية".. مغردون يحتفون بصواريخ القسام على تل أبيب

"حرفيا رجعت المعركة من البداية".. بهذه العبارة احتفى رواد العالم الافتراضي مع مقاطع الفيديو التي أظهرت انطلاق رشقات صاروخية كبيرة للمقاومة الفلسطينية من غزة باتجاه تل أبيب.

حيث أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة، ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

وجاء هذا الاستهداف بعد أقل من 24 ساعة من إعلان القسام عن أسرها لجنود إسرائيليين في جباليا، مما أشعل منصات التواصل الفلسطينية والعربية فرحا وإشادة بقدرة فصائل المقاومة في غزة وخاصة القسام على إدارة المعركة بالشكل المثالي والصحيح منذ 8 أشهر.

وغصت مواقع التواصل بفيديوهات تظهر الرشقات الصاروخية في سماء تل أبيب، وهروب الإسرائيليين إلى الملاجئ خوفا من صواريخ المقاومة.

#عاجل|| حرفياً رجعت المعركة من البداية..#كتائب_القسام توجه رشقة صاروخية نحو قلب كيان العدو الصهيوني، نحو "تل أبيب".. وسائل إعلام العدو.. الرشقة خرجت على بعد أمتار من دباباتنا المتوغلة في #غزة.. pic.twitter.com/1JYNFpbFB1 — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) May 26, 2024

وتعليقا على استهداف القسام الأراضي المحتلة برشقات صاروخية كبيرة إلى عدة أسباب أولها أن المقاومة حافظت على قدرات صاروخية وتوظفها وفق حساباتها، وثانيا تقول المقاومة للإسرائيليين والأميركيين الذين رفعوا هدف القضاء على حماس وقدراتها العسكرية إنكم ما زلتم عند نقطة الصفر.

قصف تل أبيب بعد ثمانية أشهر من الحرب والعمليات البرية لجيش الاحتلال في مختلف مناطق القطاع، تعني:

– أن المقاومة حافظت على قدرات صاروخية توظف وفق حساباتها.

– المقاومة تقول للإسرائيلين والأميركيين الذين رفعا هدف القضاء على حماس وقدراتها العسكرية: لا زلتما عند النقطة #صفر.

– الحسابات pic.twitter.com/jhEKg5F7uV — mustafl (@mustafl171275) May 26, 2024

وأشار مدونون إلى أن الجيش الإسرائيلي دخل غزة لإعادة الأسرى، فوقع جنوده أسرى وقتل أسراه، وأنه دخل غزة لتدمير القدرات الصاروخية للقسام، فقصفت تل أبيب بعد 8 أشهر، وفشلت القبة الحديدية في التصدي لبعض الصواريخ.

الدخان يتصاعد من مناطق عديدة في تل أبيب المحتلة والحديث عن اصابات بشرية بسبب رشقة صاروخية عنيفة خرجت من بين الدبابات الاسرائيلية في مدينة رفح حسب ما وثقتها كاميرا جندي من معبر رفح . دخل الجيش الاسرائيلي غزة لاعادة الاسرى ، فوقع جنوده أسرى وقتل أسراه .

دخل الجيش لتدمير القدرات… pic.twitter.com/Ou6lsfKqRR — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 26, 2024

وأكد محللون أن تكثيف المقاومة عملياتها في مختلف جبهات القتال في غزة ترسم مشهدا ميدانيا جديدا، سيلقي بظلاله على المسار التفاوضي والسياسي القادم.

وأن الميدان هو الحكم والفصل، ومن كان خاسرا في الميدان لا يحق له فرض الشروط على طاولة المفاوضات.

وسخر آخرون من الادعاءات الإسرائيلية التي كانت تتحدث عن تدمير قدرة القسام الصاروخية، وأن هدفها من الاجتياح البري هو القضاء على قدرة القسام القتالية والاستخباراتية والصاروخية.

وقارن آخرون بين القدرات القتالية والمعدات والأسلحة التي تمتلكها فصائل المقاومة وبين الجيش الإسرائيلي الذي يتلقى الضربات الموجعة منذ دخوله غزة.

وأشاروا إلى أن الجيش الإسرائيلي مجهز بأحدث أنواع الأسلحة في العالم ومدعوم من أميركا والدول الغربية الكبرى، مقارنة بإمكانيات فصائل المقاومة التي تصنع أسلحتها محليا وتواجه استخبارات أعتى دول العالم، وتكشف مع كل يوم جديد قدرتها على إيقاع خسائر بصفوف جيش الاحتلال من الناحية البشرية والعتاد.

وتعليقا على قصف كتائب القسام تل أبيب في اليوم الـ233 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تساءل مغردون أي تحدٍّ أكبر من هذا؟، تقصف تل أبيب من وسط منطقة عمل الجيش الإسرائيلي في رفح، وعلى بعد أمتار من وجود قواته.

غزة في يومها الـ233 تقصف بقرة اسرائيل المقدسة تل ابيب برشقة صاروخية من وسط عمل العدو الصهيوني شرق رفح ! اي تحدي أكبر من هاد!! 🔥🔻 — يحيى حلس 🇵🇸 (@yahyaHilles2) May 26, 2024

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن تل أبيب قُصفت من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق نحو 12 صاروخا من منطقة رفح إلى قلب إسرائيل، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب الكبرى لم تتعرض للقصف من غزة منذ نحو 4 أشهر.