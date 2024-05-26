الكنيست يصوت على تصنيف الأونروا منظمة إرهابية

أفاد مراسل الجزيرة بأن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صدّق اليوم الأحد بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لقطع العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وإعلانها منظمة إرهابية.

ويأتي تحرك الكنيست بعد تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل الأونروا بعد فشل إسرائيل في إثبات مزاعمها بمشاركة موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأمس السبت، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني استئناف روما تمويل وكالة الأونروا بعد توقف 4 أشهر، ضمن دعم جديد أعدته حكومة بلاده بقيمة 35 مليون يورو للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء تاياني بمحمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني في العاصمة الإيطالية روما.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل إغلاق المعابر وتعطيل عمل وكالة الأونروا ضمن إجراءات عديدة لتجويع الشعب الفلسطيني في شمال وجنوب غزة.

يشار إلى أن الأونروا وكالة أممية تعنى بتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأُسست الأونروا في 8 ديسمبر/كانون الأول 1949، ولها مقران رئيسيان، أحدهما في فيينا والآخر في عمّان، بالإضافة إلى ممثليات في كل من نيويورك وواشنطن والقاهرة والقدس المحتلة، وتقدم خدماتها لنحو 5.9 ملايين فلسطيني.