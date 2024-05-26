السعودية تعين أول سفير لها في سوريا منذ أكثر من عقد

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرياض عينت فيصل بن سعود المجفل سفيرا لها في سوريا، بعد أشهر من إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ليصبح أول سفير للملكة العربية السعودية منذ إغلاق السفارة هناك في عام 2012 خلال الحرب السورية التي اندلعت عقب مظاهرات حاشدة قمعها النظام السوري بعنف وتحولت لحرب دامية عام 2011.

وكانت السعودية وسوريا أعلنتا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد أيام من عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

وأعادت السعودية فتح سفارتها في سوريا هذا العام، وهو ما جاء بعدما قطعت الدولتان العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من 10 أعوام. وكانت سوريا أعادت فتح سفارتها في الرياض العام الماضي وعينت سفيرا جديدا في ديسمبر/كانون الأول.

وفي مايو/أيار الماضي، استقبل الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد السعودي، الرئيس السوري، بشار الأسد، وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وتمثل عودة العلاقات بين الرياض ودمشق أهم تطور حتى الآن في تحركات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الرئيس الأسد الذي نأت عنه دول غربية وعربية عديدة بعد اندلاع الثورة السورية التي طالبت بإسقاط نظام الأسد في عام 2011 وقمعها بعنف، مما خلف مئات آلاف القتلى ودمارا كبيرا في المدن السورية وتهجير وتشريد نحو نصف سكان سوريا داخل البلاد وخارجها.