أول جامعة كندية تتفق مع الطلاب على سحب الاستثمارات من إسرائيل

قال الطلاب والإداريون في جامعة أونتاريو للتكنولوجيا إنهم توصلوا إلى اتفاق هو الأول من نوعه في كندا يقضي بإنهاء كافة الاستثمارات في شركات الأسلحة، بما فيها أي استثمارات في الشركات الإسرائيلية وأية شركات أسلحة أخرى، وذلك في مقابل إنهاء الاعتصام المقام في الجامعة.

وقالت الجامعة في بيان إنها ستشكل لجنة لمراجعة أفضل الممارسات وتقديم توصيات حول أي استثمارات مستقبلية تقوم بها الجامعة، بالإضافة لكشف الجامعة علنا عن استثماراتها الخارجية، وهو مطلب آخر كان المحتجون قد طالبوا به.

وفي اتفاقها مع الطلاب، أعلنت جامعة أونتاريو للتكنولوجيا التزامها بتمويل 3 منح دراسية جامعية للفلسطينيين الذين شردتهم الحرب، ابتداءً من فصل الخريف القادم. كما وعد المسؤولون بالعفو التام عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ممن شاركوا في الاعتصام وضمان عدم تعرضهم لأي عقوبة.

وقد أقام طلاب جامعة أونتاريو مخيم الاحتجاج يوم 6 مايو/أيار الجاري، حيث انضم الطلاب في مختلف أنحاء كندا إلى نظرائهم الأميركيين والأوروبيين في رفضهم لاستثمار جامعاتهم في شركات تنتفع من الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين.