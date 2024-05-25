الاحتلال يواصل عدوانه على القطاع والمقاومة تقنص 3 جنود

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار محيط مستشفى كمال عدوان، وإطلاق النار على بوابة المستشفى، كما كثفت عملياتها العسكرية على مواقع عدة في قطاع غزة، بينها رفح.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان بغزة حسام أبو صفية للجزيرة إنه ليس هناك أي انسحاب إسرائيلي من محيط المستشفى، مشددا على أن المستشفى خرج عن الخدمة بسبب الحصار المتواصل من قبل قوات الاحتلال.

وتابع أبو صفية أن بعض المرضى والأطفال الخدج لا يزالون داخل المستشفى، وأن المنظومة الصحية أصبحت هدفا أساسيا لقوات الاحتلال.

وقال مراسل الجزيرة إن العملية الإسرائيلية مستمرة لليوم الـ14 في مخيم جباليا، وإن قوات الاحتلال ترسل تعزيزات إلى داخل المخيم، مشيرا إلى تعرض مشروع بيت لاهيا إلى قصف مدفعي، وأن قوات الاحتلال تقوم بعمليات تجريف في المنطقة وبتل الزعتر.

شهداء وجرحى

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 10 أشخاص وإصابة 17، في قصف إسرائيلي لمدرسة "النزلة" بمنطقة الصفطاوي، شمالي غزة.

كما استُشهد عشرة فلسطينيين، وإصابة آخرين، في استهداف منزل في بيت حانون.

وذكر مراسل الجزيرة أن عدد شهداء القصف الإسرائيلي على منطقة جسر وادي غزة، وسط القطاع، ارتفع إلى 6، كما أفاد بارتفاع عدد الشهداء في رفح منذ صباح اليوم إلى 8.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شاب فلسطيني إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على شارع "عوني ضهير"، بمدينة رفح، ونُقل الشهيد إلى مستشفى الكويت.

كما قال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات وُصفت بأنها غير مسبوقة على مناطق عدة في رفح، خصوصا وسط المدينة.

وذكر المراسل أن قوات الاحتلال قصفت محيط مستشفى الكويت التخصصي وسط مدينة رفح، وأن عددا من المصابين وصلوا إلى المستشفى.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بوصول جثامين 3 شهداء إلى مستشفى العودة وسط مخيم النصيرات بعد قصف منطقة وادي غزة.

وفي حي الدرج وسط مدينة غزة، استُشهد 8 فلسطينيين وجُرح آخرون، بينهم نساء وأطفال، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة النادي، بينما تعرض حي الدرج الذي يسكن فيه نازحون لغارات إسرائيلية عدة مرات.

وأطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية صاروخا على مخيم للنازحين في منطقة المواصي، غرب خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأظهرت صور لحظة سقوط الصاروخ على خيام النازحين وتضررها.

رد المقاومة

من جهتها، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهداف 13 آلية إسرائيلية وقنص 3 جنود، وقالت إن مقاتليها استدرجوا شمال مخيم جباليا قوة إسرائيلية خاصة إلى فتحة نفق، واشتبكوا مع أفرادها من النقطة صفر.

كما أعلنت كتائب القسام تفجير عبوة مضادة للأفراد بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وفي شمال جباليا أيضا، أعلنت القسام قيام مقاتليها بقنص جندي إسرائيلي داخل أحد المنازل إلى جانب استهداف 8 دبابات، بعضها من طراز (ميركافا 4)، وتفجير إحداها بعبوات شواظ وقذائف الياسين 105، في كل من جباليا شمالا ورفح جنوبي القطاع.

واستهدفت القسام أيضا جرافتين عسكريتين إسرائيليتين من نوع "دي 9" بقذائف تاندوم والياسين 105 في محيط بوابة صلاح الدين وحي الشوكة.

وفي محور "نتساريم" جنوبي مدينة غزة، أعلنت القسام قصف تجمع لقوات الاحتلال بقذائف هاون من العيار الثقيل.

بدورها، أعلنت سرايا القدس الاستيلاء على طائرتي استطلاع تابعتين لقوات المشاة في الجيش الإسرائيلي أثناء قيامهما بمهام استخبارية داخل لواء خان يونس.

خسائر الاحتلال

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في إحصائية جديدة لضحايا حربه على قطاع غزة إصابة 9 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وقال إنه منذ بداية الحرب أصيب 3 آلاف و581 ضابطا وجنديا، بينهم 1781 خلال الهجوم البري.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه منذ بداية الحرب قتل 634 ضابطا وجنديا، وأصيب 555 بجروح خطرة.