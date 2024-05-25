استمرار المظاهرات العربية والغربية المؤيدة لفلسطين

شهدت مدن عربية وغربية أمس الجمعة تظاهرات داعمة للفلسطينيين ومنددة بالعدوان الإسرائيلي، وسط دعوات بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وتظاهر أردنيون وسط العاصمة عمان تنديدا بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وحيا المتظاهرون المقاومة الفلسطينية ودعوا إلى دعمها وإسنادها، كما طالبوا بفتح معبر رفح، وتكثيف إرسال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

كما تظاهر الآلاف في العاصمة اليمنية صنعاء تنديدا باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والمطالبة بإيصال المساعدات إلى القطاع.

وطالب المتظاهرون بمحاكمة إسرائيل لارتكابها ما وصفوها بجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني..

وخرجت في مدينة تعز جنوب غربي اليمن مظاهرة للتنديد بما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من حرب إبادة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة وتدمير البنى التحتية وفرض الحصار على مدن القطاع.

واستنكر المشاركون في المظاهرة الموقف الدولي الذي وصفوه بالمتخاذل تجاه ما يجري في غزة، والمتلكئ في اتخاذ موقف حازم ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المتظاهرون بوقف فوري للحرب وفك الحصار وإحالة أعضاء الحكومة الإسرائيلية وقادة جيشها إلى محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد مسيرة ووقفة احتجاجية مؤيدة لقطاع غزة، وأكد المشاركون فيها على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة والمطالبة بوقف عمليات التطبيع مع إسرائيل.

كما شدد المشاركون على أهمية الاستمرار بمقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل نصرة لفلسطين وللمقاومة.

محاكمة نتنياهو وغالانت

وفي موريتانيا، خرجت مسيرة بالعاصمة نواكشوط للمطالبة بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بتفعيل مذكرة الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وبعدم المساواة بين الضحية والجلاد، وفق تعبيرهم.

كما طالبوا بوقف التهجير والتجويع اللذين يتعرض لهما الفلسطينيون.

من جانبها، أعلنت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" تنظيمها 105 مظاهرات في 46 مدينة بالمملكة، أمس الجمعة، دعما لقطاع غزة.

وأفادت الهيئة (غير حكومية) في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، بتنظيم "105 وقفات ومسيرات في 46 مدينة، استجابة لنداء الهيئة، تضامنا مع غزة وكامل فلسطين في جمعة طوفان الأقصى رقم 33".

ومن بين المدن التي عرفت هذه الوقفات والمسيرات مراكش (شمال) وبركان وجرسيف (شرق) والجديدة وآسفي (غرب) وتارودانت (وسط)، وفق البيان.

في السياق ذاته، يواصل طلبة من جامعة أدنبره اعتصاما مفتوحا تضامنا مع غزة، وللمطالبة بسحب الاستثمارات من شركات، يعتبرونها متواطئة مع إسرائيل.

وينفذ عدد من الطلبة إضرابا عن الطعام، منذ نهاية الشهر الماضي، للضغط على إدارة الجامعة لتلبية مطالبهم.

وفي الولايات المتحدة، أقام طلبة مؤيدون لفلسطين مخيما جديدا في حرم جامعة كاليفورنيا للتضامن مع غزة بعد أسابيع من تعرض مخيمهم الأول لهجوم عنيف من قبل متظاهرين مناهضين تم تفكيكه من قبل الشرطة.

ودعا فرع جامعة كاليفورنيا لمنظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" الطلبة للمشاركة في التجمع، وسط حضور كثيف لعناصر الأمن في الجامعة.