أخبار|أرمينيا

رئيس وزراء أرمينيا: الأحوال الجوية سبب هبوط مروحيتي اضطراريا

هبوط مروحية رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان المصدر: @Nashab_32 عبر التويتر
باشينيان نشر صورا لرحلته على متن المروحية (مواقع التواصل)
25/5/2024

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن المروحية التي كانت تقله هبطت -صباح اليوم السبت- بشكل اضطراري "بسبب سوء الأحوال الجوية" على بعد نحو 130 كيلومترا شمال العاصمة يريفان.

ونشر باشينيان -عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي- صورا لرحلته على متن المروحية، وبعد هبوطها الاضطراري في فانادزور (منطقة جبلية في شمال أرمينيا)، مؤكدا أن الحادث لم يتسبب في إصابة أي من ركابها وأنه واصل رحلته برا.

ويأتي هبوط مروحية رئيس الوزراء الأرميني بعد أقل من أسبوع من مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في تحطم مروحية بمنطقة شمال غربي إيران، في ظل أحوال جوية سيئة، وفق تقارير وتصريحات إيرانية.

كما يأتي حادث هبوط مروحية باشينيان في أعقاب تأكيدات رسمية -أمس الجمعة- بإعادة أرمينيا إلى أذربيجان 4 قرى حدودية كانت قد استولت عليها قبل عقود، وإعلان الأجهزة الأرمينية أن حرس حدودها "باشروا رسميا حراسة الترسيم الجديد الذي اتفق عليه البلدان".

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي