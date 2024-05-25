رئيس وزراء أرمينيا: الأحوال الجوية سبب هبوط مروحيتي اضطراريا

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن المروحية التي كانت تقله هبطت -صباح اليوم السبت- بشكل اضطراري "بسبب سوء الأحوال الجوية" على بعد نحو 130 كيلومترا شمال العاصمة يريفان.

ونشر باشينيان -عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي- صورا لرحلته على متن المروحية، وبعد هبوطها الاضطراري في فانادزور (منطقة جبلية في شمال أرمينيا)، مؤكدا أن الحادث لم يتسبب في إصابة أي من ركابها وأنه واصل رحلته برا.

هبوط مروحية رئيس الوزراء الأرميني اضطراريًا بسبب سوء الأحوال الجوية pic.twitter.com/D6z3tiBNui — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 25, 2024

ويأتي هبوط مروحية رئيس الوزراء الأرميني بعد أقل من أسبوع من مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في تحطم مروحية بمنطقة شمال غربي إيران، في ظل أحوال جوية سيئة، وفق تقارير وتصريحات إيرانية.

كما يأتي حادث هبوط مروحية باشينيان في أعقاب تأكيدات رسمية -أمس الجمعة- بإعادة أرمينيا إلى أذربيجان 4 قرى حدودية كانت قد استولت عليها قبل عقود، وإعلان الأجهزة الأرمينية أن حرس حدودها "باشروا رسميا حراسة الترسيم الجديد الذي اتفق عليه البلدان".