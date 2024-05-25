حزب الله يدمر دبابة إسرائيلية ويقصف مستوطنة زرعيت بـ10 صواريخ

قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا بصاروخ موجه في موقع المرج، مؤكدا تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية برصد نحو 10 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة زرعيت في الجليل الغربي دون وقوع إصابات.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة كريات شمونة في الجليل الأعلى، بعد الاشتباه بدخول مُسيرة الأجواء الإسرائيلية.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مقاتلاته مباني عسكرية ونقاط مراقبة تابعة لحزب الله، وعددا من مقاتلي الحزب جنوبي لبنان.

هجوم بالمُسيرات

وكان حزب الله أعلن شن 11 هجوما على مواقع إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية خلال الساعات الماضية.

وقال الحزب، في بيانات أصدرها أمس الجمعة، إنه هاجم بمسيّرات مقر الكتيبة الصاروخية في ثكنة يوآف، ومقر الفرقة 91 في إيليت، كما قصف مبنى تتمركز فيه الاستخبارات الإسرائيلية ‏في مستوطنة المنارة، ومبنى آخر يستخدمه الجنود في مرغليوت.

كما استهدف الحزب مقر قيادة ‏كتيبة السهل التابعة للواء 769 الإسرائيلي في قاعدة "بيت هيلل" شمال إسرائيل بصواريخ "فلق"، وثكنة دوفيف وجنودا عند مثلث ‏السروات، ودبابة ميركافا في شتولا، وقصف مواقع الرمثا ‏والمالكية وبياض بليدا.

وفي السياق، أعلن حزب الله مقتل اثنين من مقاتليه جراء المواجهات الأخيرة مع إسرائيل.

غارات إسرائيلية

من جانبها، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على بلدات ميس الجبل ويارون والخيام وعيتا الشعب ومارون الراس وحانويه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم عددا من المباني العسكرية ونقاط المراقبة التابعة لحزب الله في عيتا الشعب ورب ثلاثين وبلدة مركبة، بالإضافة إلى مبنى عسكري ومركزي مراقبة في منطقة العديسة جنوب لبنان.

كما قال جيش الاحتلال إنه اعترض مسيّرتين في منطقة الجليل الأعلى أطلقتا من لبنان.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى قصفا يوميا أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.