المقاومة الإسلامية بالعراق تقصف إيلات والجيش الأميركي يعترض صاروخا حوثيا

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها قصفت مساء الجمعة بالطائرات المسيرة هدفا حيويا في إيلات، فيما أعلن الجيش الأميركي التصدي لصاروخ أطلق من اليمن.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان أصدرته صباح اليوم السبت إن قصف إيلات يأتي ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة.

وأكدت المقاومة الإسلامية -وهي تحالف لفصائل وجماعات عراقية مسلحة- عزمها على الاستمرار في استهداف إسرائيل، مبينة أن عملياتها تأتي ضمن نهجها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ونصرة لأهل غزة، وردا على الجرائم المرتكبة بحقهم.

وسبق أن أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن عشرات الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيّرة على القوات الأميركية في العراق وسوريا وعلى أهداف في إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اعتراض صاروخ حوثي

وفي سياق متصل، قالت القيادة الوسطى الأميركية أمس الجمعة إن قواتها "تصدت لصاروخ كروز أرض-جو في منطقة تسيطر عليها جماعة الحوثيين في اليمن".

ووفقا لبيان القيادة الوسطى الأميركية، فقد مثل الصاروخ تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

استهداف سفينتين

وأمس الجمعة، أعلن الحوثيون استهداف سفينتين إسرائيليتين في بحري العرب والمتوسط، وثالثة في البحر الأحمر تابعة لشركة يونانية سبق أن قامت بإيصال سفن إلى موانئ إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، إن القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين نفذت 3 عمليات نوعية على 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي، والبحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أن العملية الأولى استهدفت سفينة إسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ الباليستية، والعملية الثانية نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية في عملية مشتركة استهدفت سفينة تابعة لشركة "إيست ميد" اليونانية أثناء مرورها من البحر الأحمر وكانت الإصابة دقيقة.

ولفت إلى أن عملية الاستهداف جاءت بعد قيام 3 سفن تابعة لذات الشركة بالوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك في الرابع من مايو/أيار وكذلك الخامس من مايو/أيار الجاري.

أما العملية الثالثة، حسب البيان، فقامت القوة الصاروخية باستهداف سفينة إسرائيلية بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط أثناء قيامها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يستهدف الحوثيون السفن الإسرائيلية أو المتوجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطائرات المسيرة تضامنا مع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأميركية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما يستمر الجيش الأميركي في تنفيذ مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.