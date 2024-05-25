القسام في تسجيل مصور للإسرائيليين: هكذا يقتل نتنياهو مواطنيكم بالأسر

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صورا لأسرى إسرائيليين لقوا مصرعهم جراء القصف الإسرائيلي.

وأظهرت الصور عددا من الأسرى وهم صرعى على الأرض، وعلى جثثهم آثار القصف استهدف مناطق قطاع غزة خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأرفقت كتائب القسام المشاهد بعبارات مثل "هكذا يقتل نتنياهو وجيشه ومجلس الحرب مواطنيكم في الأسر"، و"اسألوا نتنياهو وحكومته عن أسمائهم، سيخبرونكم، فهم يعرفونهم جيدا"، و"هكذا سيعيدونهم".

وتضمنت المشاهد صور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، وهم يتحدثون عن الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتضمن مقطع الفيديو تصريحات سابقة لنتنياهو يقول فيها "منذ بداية الحرب، نعمل على إعادة الأسرى إلى البيت بدون توقف كلهم"، وأضاف في كلمته "عندما أقول كلهم، يعني كلهم" .

في حين قال هاغاري "نحن نبذل جهدا جبارا لإعادة الأسرى"، أما رئيس الأركان هرتسي هاليفي، فكان يقول "علينا ملقى الواجب الأخلاقي لعمل كل شيء بكل الجهود لإعادة الأسرى إلى البيت".