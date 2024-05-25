تشابه الأسماء جعل الصحفي الرياضي المصري محمد شبانة، يتحول في لحظة ليصبح قائد لواء حماس في رفح والمطلوب رقم 6 من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فما هي القصة؟

البداية كانت عن طريق وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن المخابرات الإسرائيلية فشلت في تصفية شبانة شمالي قطاع غزة.

وفي التفاصيل، نشر جهاز الشاباك صورة للصحفي الرياضي المصري محمد شبانة على أنه أحد قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقائد لواء رفح الذي فشلت إسرائيل في اغتياله، قبل أن تحذفها بعض المنصات الإخبارية الإسرائيلية لاحقا بعد اكتشافها أن الصورة لإعلامي مصري.

الموساد الإسرائيلي ينشر صورة الناقد الرياضي المصري #محمد_شبانة على أنه قائد في "كتـ.ائب القـ.سام" pic.twitter.com/Oot7S5x2Pw — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 24, 2024

وأثارت الصورة التي نشرها الشاباك للإعلامي المصري على أنها للقيادي في حماس محمد شبانة سخرية عدد من النشطاء، واعتبروها "فضيحة"، وقال أحدهم "اليوم فضيحة ودليل جديد على هشاشة هؤلاء الحمقى والغباء المتأصل فيهم"

لا يمكن أن تمر فضيحة نشر الشاباك صورة الإعلامي الرياضي المصري «محمد شبانة»، بدلا من صورة قائد لواء رفح في كـ ـتـ ـائب القـ ـسـ ـام الذي يحمل نفس الاسم.

دون تعليق وتكرار نشر…. 🔴 الموساد والشاباك وأجهزة الكيان الصهيوني

الذي طالما قالوا وقلنا…

👈 قالوا انهم يملكون التكنولوجيا… pic.twitter.com/soFCy1furK — مَحْمُودْ سَالِمْ الْجِنْدِي (@DrMahmoudSalemE) May 24, 2024

الصحفي المصري محمد شبانة ،في لحظة أصبح المطلوب رقم ستة إلى الجيش الاسرائيلي وقائد لواء رفح ، وتم اغتياله واحتفل الجمهور الاسرائيلي بعملية الاغتيال ، وبعدها الاعلان عن فشل عملية الاغتيال وبدأت الحسابات ذاتها بالبكاء ومنها قناة يدعوت احرنوت العبرية على تيليغرام . تشابه الاسماء… pic.twitter.com/3WoxZHgZIR — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 24, 2024

فضيحة صهيونية:

جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي " شاباك " يوزع صورة الزميل محمد شبانة الصحفي وعضو مجلس الشورى المصري والإعلامي الرياضي المعروف باعتبر أنه هو القيادي في حركة حماس محمد شبانة😂

أقوى جهاز استخبارات في العالم 👎🏿 pic.twitter.com/lKMJvNzecX — mohamed salah (@SalahAlhayat) May 24, 2024

بينما وجد بعض النشطاء المصريين أن ما قام به الشاباك قد يعرض حياة المواطن المصري، محمد شبانة لخطر بحيث قال أحدهم "تخيل معايا محمد شبانة ماشي في بلد أوروبي وشافه واحد صهيوني مصدق الشاباك أن ده هو قيادي حماس اللي معرفوش يغتاله؟؟"

الشاباك يفوز بالأوسكار عن أفضل فيلم كوميدي ويعلن القضاء المذيع الرياضي محمد شبانة الفيديو ده نداء عاجل للاستاذ محمد شبانة الموضوع مش هزار ومش انه جيش تافه مش عارف صورة الهدف بتاعه الموضوع انه دي بروباجندا سوداء بتلاقي موتورين بيصدقوها في كل حتة في العالم تخيل معايا محمد… pic.twitter.com/etetOqJJ40 — Osama Gaweesh (@osgaweesh) May 24, 2024

ووصف آخرون الخطأ الذي وقعت فيه المخابرات الإسرائيلية بأنه "دليل آخر على ارتباك المخابرات الإسرائيلية، وافتقادها للكفاءة عكس ما تروج له دائما".

وضع الموساد صورة الصحفي المصري محمد شبانة على أنه أحد قادة المقاومة الذي يحمل الإسم نفسه هو دليل آخر ليس على ارتباك المخابرات الإسرائيلية فقط، بل افتقادها إلى الكفاءة، على عكس ما تروجه دوما، وانطلى على كثيرين.

منذ ٧ أكتوبر وإسرائيل تنكشف، جيشا وأمنا وأداء سياسيا وتماسكا اجتماعيا. — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) May 25, 2024

من جانبه سخر الإعلامي الرياضي محمد شبانة وهو أيضا عضو بمجلس الشيوخ المصري، على نشر صورته بالخطأ في وسائل الإعلام الإسرائيلية بزعم كونه أحد الـ6 المطلوبين للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

ونشر شبانة عبر صفحته على الفضاء الأزرق فيسبوك الصور المنسوبة له معلقا بعبارة "الكيان المختل".

وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية -أمس الجمعة- إن الجيش الإسرائيلي أخفق -على ما يبدو- في محاولة نفذها لاغتيال محمد شبانة قائد لواء رفح في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة وغير مسبوقة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد لحظات من إصدار محكمة العدل الدولية قرارا بإنهاء الهجوم على المدينة، في حين تخوض المقاومة معارك ضارية ضد جيش الاحتلال في شمال وجنوب القطاع.