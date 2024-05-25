إيطاليا تستأنف تمويل الأونروا

أبلغ وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن بلاده ستعاود تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إطار حزمة مساعدات للشعب الفلسطيني بقيمة 38 مليون دولار.

جاء تعهد تاياني خلال اجتماعه في روما مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وقال الوزير الإيطالي، في بيان له اليوم السبت، "أبلغت مصطفى أن الحكومة أعدت تمويلا جديدا للشعب الفلسطيني بإجمالي 35 مليون يورو (نحو 38 مليون دولار)، ستخصص 5 ملايين منها للأونروا، بينما يخصَص الباقي لمبادرة "الغذاء من أجل غزة".

وقال تاياني "قررت إيطاليا استئناف تمويل مشاريع محددة تستهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، لكن فقط بعد إجراء فحوصات صارمة تضمن عدم ذهاب سنت واحد منها إلى دعم الإرهاب".

كانت إيطاليا واحدة من عدة دول علقت المساعدات للأونروا في أعقاب زعم إسرائيل أن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم طوفان الأقصى، الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي

وفي الأسابيع الماضية، استأنفت عدة دول تمويل الوكالة، وقالت ألمانيا الشهر الماضي إنها ستستأنف التعاون مع الأونروا في أعقاب تقرير قادت إعداده وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، حول إجراءات الأونروا لضمان الالتزام بمبادئ الحياد.

يذكر أن الأونروا توظف 13 ألف شخص في غزة، وتدير مدارس القطاع، وعيادات تقدم الرعاية الصحية الأولية به وخدمات اجتماعية أخرى، وتوزع مساعدات إنسانية، لكن أعمالها تقلصت بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل ونقص التمويل.