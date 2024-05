مسؤولة أممية: إسرائيل لن توقف الجنون في رفح ما لم نتدخل لوقفها

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز إن إسرائيل لن توقف الجنون الذي تقوم به في رفح جنوبي غزة ما لم يتدخل المجتمع الدولي.

وأوضحت ألبانيز في منشور لها على منصة "إكس" أن الأنباء التي تصلها من الناس المحاصرين في مدينة رفح "مروعة"، قائلة إن إسرائيل كثفت هجماتها على رفح بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بوقف عملها العسكري.

ودعت المقررة الأممية إلى فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها حتى تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية.

وكانت محكمة العدل الدولية قالت إن على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على مدينة رفح، وذلك في قرار أصدرته أمس الجمعة بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.

Let's be clear. As the ICJ orders Israel to stop its offensive in Rafah, Israel intensifies its attacks on it.

The news I am receiving from the people trapped therein are terrifying.

Be sure: Israel will not stop this madness until WE make it stop. Member states must impose… https://t.co/64SQbOKNXz

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 24, 2024