وثيقة تكشف دوافع المتهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

كشفت وثيقة قضائية عن دوافع المتهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو وأدت لإصابته بجروح بليغة ما يزال يتعالج منها في المستشفى.

وأظهرت الوثيقة التي قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها تلقت نسخة منها، أن المتهم بمحاولة اغتيال فيتسو قال خلال التحقيق معه إنّه نفّذ هجومه بسبب معارضته سياسة الحكومة تجاه أوكرانيا، مبديا ندمه على فِعلته.

وأصيب فيتسو الأسبوع الماضي بـ4 رصاصات أثناء استقباله أنصاره في بلدة هاندلوفا بوسط البلاد، وقد خضع لعمليتين جراحيتين في بانسكا بايستريتسا القريبة.

وقال المستشفى، أمس الخميس، إن رئيس الوزراء لا يزال في حالة "خطرة لكن مستقرة".

المتهم الشاعر

ومطلق النار الذي قالت وسائل الإعلام السلوفاكية إنّه الشاعر يوراج سينتولا البالغ 71 عاما، اتُّهم بمحاولة القتل العمد وأودع السجن احتياطيا خلال جلسة استماع جرت السبت.

وكتب قاضي المحكمة الابتدائية رومان بوتشوفسكي في أوراق القضية السبت "خلال استجوابه، قال بما أنه لا يتفق مع سياسة الحكومة الحالية (…) فقد قرر التحرك".

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها تلقّت الوثيقة القضائية عبر البريد الإلكتروني أمس الخميس من كاتارينا كودياكوفا، المتحدثة باسم المحكمة الجزائية الخاصة في بيزينوك، شمال شرق العاصمة.

وأضاف المتهم أنّه لا يتفق مع قرار الحكومة إلغاء مكتب المدعي الخاص ووقف إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مشيرا أيضا إلى ما وصفه "بالاضطهاد الإعلامي".

وقال القاضي "لقد كرر (تم حجب الاسم في الوثيقة) أنه لا يريد القتل ولكنه أراد إصابته بجروح والإضرار بصحته، وأنه صوّب إلى الجزء السفلي من جسمه".

وأضاف "إنه يدرك أنه تصرف بشكل غير مسموح به على الإطلاق، وأنه لم يكن ينبغي له إيذاء الضحية"، قائلا إنه "نادم بشدة على أفعاله".

ويتولى فيتسو رئاسة الحكومة لولاية رابعة بعدما ركز حملته الانتخابية على مقترحات سلام بين روسيا وأوكرانيا، الدولة المجاورة لسلوفاكيا، وعلى وقف المساعدة العسكرية لكييف، وهو ما قامت به حكومته إثر فوزه الانتخابي الأخير.