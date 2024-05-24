مسيرات عربية دعما لصمود المقاومة بغزة

انطلقت اليوم الجمعة مظاهرات تضامنية في عدد من الدول العربية دعما لقطاع غزة وصمود المقاومة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ففي فلسطين، انطلقت مسيرة وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة تطالب بمساندة قطاع غزة، وتندد بالجرائم الإسرائيلية المستمرة.

ورفعوا شعارات تطالب الدول والشعوب العربية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وفي عمّان شارك مئات الأردنيين في مسيرة تضامنية مع قطاع غزة ودعما لصمود المقاومة تحت شعار "صمود المقاومة.. هزيمة المشروع الصهيوني".

وانطلفت المسيرة من وسط العاصمة، وهتف المشاركون "قالوا حماس إرهابية.. كل الأردن حمساوية"، و"يا مقاوم عيد الكرّة.. اخطف جندي وحرر أسرى"، وغيرها من الهتافات الأخرى.

واعتلت الأعلام الأردنية والفلسطينية رؤوس المشاركين في المظاهرة، الذين حمل معظمهم لافتة كتب عليها "صمود المقاومة".

كما أشاد المشاركون بالحراك الطلابي في الجامعات الأميركية والغربية عبر هتاف "من عمان تحية.. للحركة الطلابية".

ومنذ أبريل/نيسان الماضي تشهد جامعات في أميركا وكندا وبريطانيا وفرنسا والهند ودول أخرى احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.

بعنوان "صمود المقاومة يعني هزيمة المشروع الصهيوني".. مسيرة حاشدة بمنطقة وسط البلد في #عمان نصرة لغزة وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/1GYXQTVrn1 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 24, 2024

مستمرون في الدعم

وطالب آلاف المغاربة اليوم الجمعة بمواصلة دعم الفلسطينيين حتى إنهاء الحرب والحصار المفروض على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال وقفات تضامنية مع غزة بعدة مدن مغربية، نظمت عقب صلاة الجمعة، وحملت شعار "مستمرون في الدعم والنصرة لفلسطين حتى وقف الحرب والعدوان".

ودعت إلى الوقفات "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" في مدن بينها جرسيف (شرق) وبرشيد والجديدة (غرب)، ومكناس وفاس وتطوان وطنجة (شمال).

وردد المحتجون شعارات داعمة للشعوب والطلاب الذين يدعمون غزة والقضية الفلسطينية، وجدد المشاركون رفضهم لما يمارس في حق الفلسطينيين من قتل وتجويع في قطاع غزة.

"طوفان الأقصى بينادي".. مسيرة وسط مدينة رام الله تطالب جموع المسلمين بمساندة قطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي #فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/4h8ATeQJXH — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 24, 2024

استنكار الخذلان الدولي

وفي اليمن خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة تعز جنوبي غربي اليمن للتنديد بما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من حرب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وتدمير البنى التحتية وفرض الحصار على مدن القطاع.

واستنكر المشاركون في المظاهرة الموقف الدولي الذي وصفوه بالمتخاذل تجاه ما يجري في غزة والمتلكئ في اتخاذ موقف حازم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وطالب المتظاهرون بوقف فوري للحرب وفك الحصار وإحالة أعضاء الحكومة الإسرائيلية وقادة جيشها إلى المحكمة الجنائية الدولية بوصفهم مجرمي حرب.

كما نظم طلاب يمنيون أمس الخميس فعالية تضامنية مع قطاع غزة على متن سفينة تحتجزها جماعة الحوثي بدعوى أنها إسرائيلية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ورفع الطلاب المشاركون في العروض لافتات مكتوبا عليها عبارات تضامنية مع الشعب والمقاومة الفلسطينيين في غزة، وتستنكر جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بدعم أميركي وغربي.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 116 ألف ضحية فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.