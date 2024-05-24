"فلسطين ستتحرر".. نائبة رئيس وزراء إسبانيا تشعل منصات التواصل

"قنبلة حقيقية" هكذا وصف نشطاء منصات التواصل الاجتماعي تصريحات يولاندا دياز نائبة رئيس الوزراء الإسباني في حق فلسطين.

وفي مقطع مصور تداوله النشطاء على نطاق واسع، أوضحت دياز أن تحرك إسبانيا -للاعتراف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو/أيار الجاري- مجرد بداية، وقالت "نحن نعيش لحظة يعتبر فيها القيام بالحد الأدنى أمرا بطوليا لكنه غير كاف في الوقت ذاته".

لتختم الوزيرة الإسبانية كلامها بعبارة أشعلت منصات التواصل بقولها "فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر".

قنبلة حقيقية…

"فلسطين سوف تتحرر من النهر إلى البحر"

🔴 وزيرة العمل الاسبانية، يولاندا دياز، والنائب الثاني لرئيس الحكومة تشيد باعتراف إسبانيا بفلسطين.

وتقول فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر. 🔴 فيما ردت سفيرة الكيان في أسبانيا بحالة من الهستيريا:

👈 هذه دعوة واضحة لازالة… pic.twitter.com/aJIHFFdkOv — مَحْمُودْ سَالِمْ الْجِنْدِي (@DrMahmoudSalemE) May 23, 2024

وقد حركت تصريحات دياز منصات التواصل على المستويين العربي والعالمي. فمن قلب الحدث غزة، وجد نشطاء أنها من أقوى التصريحات منذ بداية الحرب على غزة، مرجعين الفضل في هذه التغييرات إلى "طوفان الأقصى".

في تصريح اعتبر من اقوى التصريحات منذ بداية الحرب على غزة واعتبرتها الحسابات العبرية ووزارة الخارجية الاسرائيلية شديدة العداء وعار ومعاداة للسامية ودعوة لتدمير اسرائيل . نائب رئيس وزراء إسبانيا: "لا يمكننا التوقف هنا. ستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر. " ماكانت كل تلك التغيرات… pic.twitter.com/2EoCw0Bmxj — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 24, 2024

وعلى نفس المنوال، اعتبر بعض مستخدمي الفضاء الأزرق (فيسبوك) أن التغيير الذي يحدث من قلب أوروبا تجاه القضية الفلسطينية إيجابي بحق، وجاء أسرع مما كان متوقعا، مرجعين الفضل أيضا لمعركة السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بينما وصف البعض الآخر من المغردين تصريحات دياز بالجريئة وأنها تستحق الاحترام.

السيدة #يولاندا_دياز … أرهَقتِ المُطبعين بعدك . تقدير واحترام لحضرتك

Señora #Yolanda_Díaz… Aprecio y respeto por ti. pic.twitter.com/TSlw2xKuV9 — krabia Ghalem (@khaled_imade) May 23, 2024

#يولاندا_دياز نائبة رئيس الوزراء الإسباني: #فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر.

لم نسمع هذه العبارة من أي زعيم عربي ، قسما بالله هذه السيدة تستحق أن يكون لها تمثال في ميدان #غزة العام. امرأة بألف رجل.#طوفان_الأقصى #جباليا #القدس #اسبانيا

🇵🇸❤️🇪🇸 pic.twitter.com/C33P5RJAIV — Ahmed Fayadh (@AhmedFayadh) May 24, 2024

وفي المقابل، لقيت تصريحات دياز التي تشغل أيضا منصب وزيرة العمل والاقتصاد موجة غضب من جانب إسرائيل التي أدانت سفارتها في مدريد تعليقات الوزيرة، وقالت إن العبارة التي ختمت بها حديثها "تشجع على الكراهية والعنف".

يُذكر أن الأربعاء الماضي شهد إعلان كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو/أيار الجاري، وسط ترحيب عربي وغضب إسرائيلي.