إعلام إسرائيلي: الجيش يخفق في اغتيال قائد لواء رفح محمد شبانة

قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أخفق -على ما يبدو- في محاولة نفذها اليوم الجمعة لاغتيال محمد شبانة قائد لواء رفح في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن المحاولة لم تنجح.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن الجيش شن اليوم هجمات مكثفة على مخيم الشابورة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة من أجل اغتيال شبانة، لكن مصيره ليس واضحا، وفقا للصحيفة.

وأشارت إلى أن شبانة كان له ابنان من عناصر النخبة في القسام، وقد قتلا في بداية الحرب، وفقا للصحيفة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة قصفا جويا ومدفعيا على رفح، وُصف بغير المسبوق.

وتكبّد الجيش خسائر في الجنود والعتاد منذ بدء هجومه على رفح في السادس من مايو/أيار الجاري، وتوغل قواته في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حيث تصدت المقاومة الفلسطينية لقواته ونفذت سلسلة من العمليات التي أعادت للأذهان الأسابيع الأولى للحرب.