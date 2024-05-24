شبكة الجزيرة تحصد أكثر من 100 من جوائز "تيلي" بينها 20 ذهبية

فازت شبكة الجزيرة الإعلامية بعدد من جوائز "تيلي" المتخصصة، من بينها 20 جائزة ذهبية، و56 فضية، و33 برونزية.

وفازت قناة الجزيرة الإنجليزية بـ5 جوائز ذهبية عن وثائقيين من برنامج "ويتنس"، وحلقة من برنامج "ليسننغ بوست"، ووثائقيين لبرنامجي "فولت لاينز"، و"بيبول آند باور".

في حين حصد القطاع الرقمي بالشبكة 7 جوائز ذهبية، لبرامج "كلوز آب"، و"دهاليز"، و"بيتوين آص"، و"ستارت هير"، و"ديجيتال دايلما". وفازت دائرة الإبداع بالشبكة بـ8 ذهبيات عن ترويجات وتقارير أنتجت لقنوات الجزيرة.

وتوزعت الجوائز الفضية والبرونزية بين قنوات الشبكة وقطاعاتها المختلفة، تقديرا للمحتوى المتميز الذي أنتجته باللغتين العربية والإنجليزية، وشملت الأعمال الفائزة وثائقيات، ومقاطع مخصصة لمنصات التواصل الاجتماعي، وبرامج رقمية، وتغطيات، وغيرها.

وفاز برنامج "دكتور معلومة" للجزيرة نت في القطاع الرقمي بجائزة تيلي الفضية في فئة الصحة والسلامة، وجائزة تيلي الفضية في فئة المصلحة العامة والتوعية.

وأعلنت قائمة الفائزين بجوائز "تيلي" في دورتها الـ45 الثلاثاء 21 مايو/أيار الجاري.

وتصنف جوائز تيلّي -التي تأسست عام 1979- ضمن أهم الجوائز السنوية المتخصصة في مجال تقييم محتوى الفيديو والإنتاج المرئي المعد للبث على مختلف المنصات، وتضم لجنة تحكيمها أكثر من 200 خبير من مؤسسات إعلامية وقنوات وشركات إنتاج دولية.