أخبار|العالم العربي

جزائري يطعن شقيقته خلال بث مباشر على إنستغرام

شاب جزائري طعن شقيقته بخنجر خلال بث مباشر على "إنستغرام" والسبب هو رفضه لظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي!
أربعينية طعنها أخوها بخنجر في رقبتها أثناء بث مباشر، الجزائر (مواقع التواصل الاجتماعي)
24/5/2024

شهدت مدينة الأغواط في الجزائر جريمة مأساوية وغريبة من نوعها على المجتمع الجزائري، وأحدثت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أقدم شاب على طعن أخته خلال ظهورها ببث مباشر على الإنستغرام.

وفي التفاصيل، قام الشاب بغرز سكين في رقبة أخته المتزوجة، بينما واصلت ابنتها الصغيرة التي كانت في عين المكان أثناء الحادثة تصوير الأم وهي غارقة في دمائها لتوثق ما حدث.

وتم نقل الضحية إلى المستشفى في حالة خطيرة، وفق تقارير إعلامية محلية.

شاب جزائري طعن شقيقته بخنجر خلال بث مباشر على "إنستغرام" والسبب هو رفضه لظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي!
شاب طعن أخته خلال ظهورها خلال بث مباشر على الإنستغرام (مواقع التواصل الاجتماعي)

الجريمة أثارت استياء عارما على مواقع التواصل، وندد النشطاء بفعل الشاب، في حين دافع عنه آخرون بحجة المحافظة على الشرف.

وقال أحدهم "مهما كان فعل المرأة لا عذر له أن يزهق روحها، لا دين لا قانون يشرع ذلك، للجماعة الذين يلومون المرأة".

----داخليه----- شاب يطـعن شقيقته بخنجر خلال بث مباشر على "#الأنستغرام"

 

 

 

----داخليه----- شاب يطـعن شقيقته بخنجر خلال بث مباشر على "#الأنستغرام"

في حين طالب آخرون من الجهات المختصة تطبيق القانون في مثل هكذا جرائم مع تسليط أقصى العقوبات على مرتكب الحادثة من أجل الحد من مثل هكذا ممارسات، وقالت إحدى الناشطات "مخيف حقا زمن مواقع التواصل!".

ووقعت الجريمة في حي 800 سكن بمدينة الأغواط الجزائرية، يوم الأربعاء الماضي وذلك حوالي الساعة 4:45 عصرا بالتوقيت المحلي، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي