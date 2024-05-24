جزائري يطعن شقيقته خلال بث مباشر على إنستغرام

شهدت مدينة الأغواط في الجزائر جريمة مأساوية وغريبة من نوعها على المجتمع الجزائري، وأحدثت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أقدم شاب على طعن أخته خلال ظهورها ببث مباشر على الإنستغرام.

وفي التفاصيل، قام الشاب بغرز سكين في رقبة أخته المتزوجة، بينما واصلت ابنتها الصغيرة التي كانت في عين المكان أثناء الحادثة تصوير الأم وهي غارقة في دمائها لتوثق ما حدث.

وتم نقل الضحية إلى المستشفى في حالة خطيرة، وفق تقارير إعلامية محلية.

الجريمة أثارت استياء عارما على مواقع التواصل، وندد النشطاء بفعل الشاب، في حين دافع عنه آخرون بحجة المحافظة على الشرف.

وقال أحدهم "مهما كان فعل المرأة لا عذر له أن يزهق روحها، لا دين لا قانون يشرع ذلك، للجماعة الذين يلومون المرأة".

في حين طالب آخرون من الجهات المختصة تطبيق القانون في مثل هكذا جرائم مع تسليط أقصى العقوبات على مرتكب الحادثة من أجل الحد من مثل هكذا ممارسات، وقالت إحدى الناشطات "مخيف حقا زمن مواقع التواصل!".

جريمة مروعة بمدينة الأغواط في #الجزائر

والمروع أكثر هو استمرار نجلة الضحية في التصوير؟! مخيف حقا زمن مواقع التواصل؟! pic.twitter.com/Ruba12R4Iu — karima Ziada كريمة زيادة (@karimaziada) May 23, 2024

ووقعت الجريمة في حي 800 سكن بمدينة الأغواط الجزائرية، يوم الأربعاء الماضي وذلك حوالي الساعة 4:45 عصرا بالتوقيت المحلي، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.