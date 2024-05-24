الحوثيون يستهدفون سفينتين إسرائيليتين وثالثة يونانية

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، استهداف سفينتين إسرائيليتين في بحري العرب والمتوسط، وثالثة في البحر الأحمر تابعة لشركة يونانية سبق أن قامت بإيصال سفن إلى موانئ إسرائيل.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، ألقاه أمام مظاهرة شارك فيها الآلاف بصنعاء، تضامنا مع غزة.

وقال سريع إن القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين نفذت 3 عمليات نوعية على 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي، والبحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أن العملية الأولى استهدفت سفينة إسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ الباليستية، والعملية الثانية نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية في عملية مشتركة استهدفت سفينة تابعة لشركة "إيست ميد" اليونانية أثناء مرورها من البحر الأحمر وكانت الإصابة دقيقة.

ولفت إلى أن عملية الاستهداف جاءت بعد قيام 3 سفن تابعة لذات الشركة بالوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك في 4 مايو/أيار وكذلك 5 مايو/أيار الجاري.

أما العملية الثالثة، حسب البيان، فقامت القوة الصاروخية باستهداف سفينة إسرائيلية بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط أثناء قيامها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وحذر البيان كافة الشركات التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي بأن سفنها وبغض النظر عن وجهتها سوف تتعرض للاستهداف ضمن منطقة العمليات المعلن عنها.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.